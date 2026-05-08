鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-09 07:10

美伊衝突持續，伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 週五 (8 日) 聲稱在阿曼灣的一次「特別行動」中扣押了一艘油輪，而美國軍方則表示，他們已擊中兩艘試圖進入伊朗港口的油輪。

伊朗《法爾斯通訊社》週五發表聲明稱，伊朗海軍扣押了「海洋錦鯉號」(Ocean Koi)，因為該船企圖「擾亂石油出口和伊朗人民的利益」。

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伊朗國家電視台 Press TV 發布了一段視頻，顯示伊朗軍隊登船並扣押了這艘船。據 MarineTraffic 網站顯示，該船在巴貝多註冊。

美軍週五也表示，已在阿曼灣對兩艘懸掛伊朗國旗的空載油輪發動攻擊，阻止其突破美軍海上封鎖、駛入伊朗港口。

美國中央司令部 (CENTCOM) 指出，美軍戰機向兩艘油輪煙囪發射精準彈藥，成功使船隻失去動力，並同步公開相關行動影片。

這也是本週美伊之間最新一次軍事衝突。儘管美國總統川普仍強調，美伊之間的臨時停火協議依然有效，但雙方近日在荷姆茲海峽的軍事對峙已明顯升高。

美國與伊朗週四才在荷姆茲海峽爆發交火，雙方均指控是對方率先開火。川普接受 ABC News 訪問時淡化衝突規模，形容相關攻擊「只是輕輕拍一下」。

不過，川普之後也在 Truth Social 發文警告，若伊朗拒絕接受核協議，美方將發動更多攻擊。

荷姆茲海峽向來是全球最重要能源運輸航道之一，平時承載全球約 20% 石油貿易量。自 2 月 28 日美伊戰爭爆發後，該區域已成為全球關注的軍事與能源焦點。

在美國與以色列最初對伊朗發動空襲後，伊朗實際上已對荷姆茲海峽實施封鎖，美軍則對伊朗港口展開海上封鎖反制。油輪航運受阻，也進一步衝擊全球能源供應，推升國際油價波動。

值得注意的是，就在雙方軍事衝突升溫之際，伊朗目前仍在評估美方提出的新停戰方案。該提案除涉及停火外，也包括後續核談判安排。

美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 週五表示，預期伊朗將於 24 小時內回覆美方提案。