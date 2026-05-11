鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-11 17:30

隨著伊朗戰爭持續，亞洲地區最初應對能源短缺的防禦措施已顯得力不從心，第二波更具破壞性的衝擊正席捲而來。

最初，亞洲各國政府透過關閉電力、動用能源儲備、優先保障民生用氣等臨時手段來應對荷姆茲海峽關閉帶來的影響。然而，這些措施是基於戰爭會在短期內結束的假設，隨著戰事延宕，能源流動恢復無期，燃油危機已開始動搖整體經濟架構。

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經濟損失與貧窮危機

根據聯合國開發計畫署 (UNDP) 的報告，這場衝突可能導致亞太地區遭受高達 2,990 億美元的經濟損失，並威脅將約 880 萬人推入貧困。許多國家在制定預算時假設油價為每桶 70 美元，但受戰爭影響，布蘭特原油價格一度飆升至每桶 120 美元。

各國政府面臨嚴峻抉擇：是繼續支付龐大的燃料補貼以維持物價穩定 (這將嚴重損害公共財政)，還是削減補貼將成本轉嫁給消費者 (這可能引發政治反彈與民怨)。

多國經濟活動受挫

能源衝擊在亞洲各國呈現不同程度的災情：

印度：為保障 3.3 億家庭的烹飪用氣，政府削減了肥料廠的供應。隨之而來的肥料價格上漲，加上厄爾尼諾現象 (El Niño) 導致的降雨不足，正威脅著這個全球最大稻米出口國的農業。總理莫迪已呼籲民眾居家辦公、使用公共交通，並要求農民減少一半的肥料用量。

菲律賓：為節省燃料，官方已轉向 4 天工作制，儘管對貧困家庭提供了定向補貼，但馬尼拉等主要城市的商業活動已顯著放緩。

泰國與越南：泰國因補貼耗盡已取消柴油價格上限；越南則面臨飛機燃料短缺，重創占 GDP 近 8% 的觀光產業。

巴基斯坦與孟加拉：這些資金短缺的國家被迫在昂貴且波動的現貨市場購買能源，耗盡了極其有限的外匯存底。

長期挑戰與轉型壓力

專家警告，即便戰爭結束，能源供應也無法立即恢復。修復受損設施與重啟中東至亞洲的航運管道可能需要數周甚至數月。歐亞集團 (Eurasia Group) 指出，東南亞目前是全球能源危機最嚴重的地區。一旦各國補貼耗盡且通膨持續上升，將可能面臨「財政時光炸彈」。

長遠來看，這場能源衝擊將重塑東南亞的經濟布局。各國正積極探討長期解決方案，包括供應來源多元化、發展核能以及加速太陽能等再生能源的開發。