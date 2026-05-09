鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-09 09:30

Wedbush 分析師 Daniel Ives 再度成為華爾街最看多蘋果 (AAPL-US) 的分析師，他在最新研究報告中預測，蘋果股價仍有 37% 的上漲空間，並喊出 400 美元的華爾街最高目標價。

蘋果將迎AI轉折點！Wedbush喊出華爾街最高目標價 看好iOS 27與摺疊手機 (圖:Reuters/TPG)

Ives 周五 (8 日) 將蘋果目標價從 350 美元調升至 400 美元，在 FactSet 追蹤的所有分析師中排名第一。

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他對蘋果從人工智慧 (AI) 中獲益的能力感到樂觀，而這一直是投資人爭議不下的焦點。雖然蘋果今年在 AI 戰略方面守口如瓶，但 Ives 認為，隨著蘋果全球開發者大會 (WWDC) 下個月登場，情況將會改觀。

Ives 說：「最終，開發者將利用 iOS 27 與大幅翻新的 Apple Intelligence，在 App Store 上創造數百個涵蓋健康、健身、金融與生活風格的 AI 驅動應用程式。」

他指出，WWDC 可能成為蘋果股價的「重大轉折點」，並替未來幾年全球五分之一人口透過蘋果設備接觸 AI 的前景鋪路。

蘋果去年在 AI 領域落後，語音助理 Siri 升級延後推出讓許多果粉失望，並一度引發投資人擔憂，但近來投資人已恢復耐心，尤其是在 iPhone 銷售重新回溫之後，信心已有所回流。

Ives 認為，蘋果未來幾年將成為「AI 消費端樞紐」，屆時每年將額外產生 150 億美元的服務收入。

這一切發生的時機，正好與即將到來的執行長接班不謀而合。蘋果現任硬體負責人特納斯 (John Ternus) 預定 9 月從庫克手中接任執行長，上任後預料將加強硬體創新，Ives 相信，這可能包括蘋果首款摺疊 iPhone 以及平價版 Apple 眼鏡。