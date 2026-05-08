鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-08 19:39

燁輝企業 (2026-TW) 今 (8) 日舉辦「上半年客戶聯誼會」，以「共好共成長」為核心精神，並揭示旗艦品牌「MAXITRA」鋅鋁鎂產品的最新應用成果、跨足 AI 伺服器機殼應用。

燁輝衝刺跨領域應用 MAXITRA鋅鋁鎂產品切入AI伺服器機殼。(圖：燁輝提供)

燁輝表示，MAXITRA 鋅鋁鎂產品透過優化的鎂含量升級配方與卓越的切口自修復機制，顯著提升了抗蝕性能與材料穩定性，不僅為嚴苛腐蝕環境提供最佳的高階鋼材解決方案，其優異的物理特性亦高度適用於當前需求爆發的 AI 伺服器機殼與基礎建置，展現強大的跨領域應用潛力。

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燁輝表示，客戶聯誼會透過邀請跨領域專家分享前瞻洞察，致力於為合作夥伴挹注宏觀視野，展現公司跳脫傳統供應商框架、深耕價值鏈共創的決心，共同在動盪的產業環境中掌握戰略先機。