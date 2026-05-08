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營收速報 - 2026年5月9日台股大型公司4月營收一覽（新增128家）

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本次公布4月營收一覽

截至台北時間2026年5月9日07:55，彙整前一日公布4月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計162家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
潤隆-建材營造業 22.46億 6493.7%
興富發-建材營造業 71.67億 4077.7%
國票金-金融保險業 15.02億 3640.9%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
統一證-金融保險業 44.44億 3286.6%
櫻花建-建材營造業 20.65億 545.6%
亞昕-建材營造業 20.64億 299.7%
4月已公布營收一覽

截至目前，已公布4月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達162家。其中營收年增大於 25％有56家，年增小於-20％有12家。

4月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 56家
大於50億 >= 0% 58家
大於50億 < 0% 36家
大於50億 <= -20% 12家

4月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
潤隆-建材營造業 22.46億 6493.7%
興富發-建材營造業 71.67億 4077.7%
國票金-金融保險業 15.02億 3640.9%
統一證-金融保險業 44.44億 1002.1%
遠雄-建材營造業 2.29億 743.3%

4月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
統一證-金融保險業 44.44億 3286.6%
櫻花建-建材營造業 20.65億 545.6%
亞昕-建材營造業 20.64億 299.7%
國票金-金融保險業 15.02億 92.8%
冠德-建材營造業 26.23億 71.6%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股營收速報台股營收4月營收建材營造業潤隆建材營造業潤隆

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潤隆28.45+0.18%
興富發40+1.52%
國票金14.65+0.69%
統一證40+0.76%
櫻花建39.35+0.00%
亞昕25.95-0.57%
遠雄70+0.43%
冠德30.05+2.04%

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