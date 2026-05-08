營收速報 - 2026年5月9日台股大型公司4月營收一覽（新增128家）
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本次公布4月營收一覽
截至台北時間2026年5月9日07:55，彙整前一日公布4月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計162家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|潤隆-建材營造業
|22.46億
|6493.7%
|興富發-建材營造業
|71.67億
|4077.7%
|國票金-金融保險業
|15.02億
|3640.9%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|統一證-金融保險業
|44.44億
|3286.6%
|櫻花建-建材營造業
|20.65億
|545.6%
|亞昕-建材營造業
|20.64億
|299.7%
4月已公布營收一覽
截至目前，已公布4月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達162家。其中營收年增大於 25％有56家，年增小於-20％有12家。
4月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|56家
|大於50億
|>= 0%
|58家
|大於50億
|< 0%
|36家
|大於50億
|<= -20%
|12家
4月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|潤隆-建材營造業
|22.46億
|6493.7%
|興富發-建材營造業
|71.67億
|4077.7%
|國票金-金融保險業
|15.02億
|3640.9%
|統一證-金融保險業
|44.44億
|1002.1%
|遠雄-建材營造業
|2.29億
|743.3%
4月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|統一證-金融保險業
|44.44億
|3286.6%
|櫻花建-建材營造業
|20.65億
|545.6%
|亞昕-建材營造業
|20.64億
|299.7%
|國票金-金融保險業
|15.02億
|92.8%
|冠德-建材營造業
|26.23億
|71.6%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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