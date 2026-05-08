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營收速報 - 富旺(6219)4月營收6,350萬元年增率高達21424.41％

鉅亨網新聞中心

富旺(6219-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣6,350萬元，年增率21424.41%，月增率-77.01%。

今年1-4月累計營收為12.12億元，累計年增率18959.53%。

最新價為13.05元，近5日股價下跌-1.15%，相關建材營造股價指數上漲0.06%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+132 張
  • 外資買賣超：+139 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-7 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 6,350萬 21424% -77%
26/3 2.76億 38302% 8%
26/2 2.55億 22486% -59%
26/1 6.17億 10808% -77%
25/12 27.25億 2% 7240%
25/11 3,712萬 -85% 14287%

富旺(6219-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產開發、租賃及買賣等。不動產仲介、代銷經紀業。特定專業區、新市鎮及新社區開發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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