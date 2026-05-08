營收速報 - 富旺(6219)4月營收6,350萬元年增率高達21424.41％
鉅亨網新聞中心
富旺(6219-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣6,350萬元，年增率21424.41%，月增率-77.01%。
今年1-4月累計營收為12.12億元，累計年增率18959.53%。
最新價為13.05元，近5日股價下跌-1.15%，相關建材營造股價指數上漲0.06%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+132 張
- 外資買賣超：+139 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|6,350萬
|21424%
|-77%
|26/3
|2.76億
|38302%
|8%
|26/2
|2.55億
|22486%
|-59%
|26/1
|6.17億
|10808%
|-77%
|25/12
|27.25億
|2%
|7240%
|25/11
|3,712萬
|-85%
|14287%
富旺(6219-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產開發、租賃及買賣等。不動產仲介、代銷經紀業。特定專業區、新市鎮及新社區開發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 興富發(2542)4月營收71.67億元年增率高達4077.66％
- 營收速報 - 櫻花建(2539)4月營收20.65億元年增率高達559.1％
- 營收速報 - 宏碁(2353)4月營收313.12億元年增率高達68.39％
- 營收速報 - 華邦電(2344)4月營收192.45億元年增率高達182.22％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇