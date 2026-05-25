鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-25 18:30

研調機構 TrendForce 今 (25) 日出具最新 NAND Flash 產業調查，2026 年第一季全球各雲端服務供應商 (CSP) 為滿足建置 AI 伺服器基礎設施時的高速傳輸、大容量要求，對 Enterprise SSD 需求呈幾何倍數成長，加上傳統 HDD 結構性缺貨延續，大批訂單轉向 QLC Enterprise SSD。NAND Flash 原廠平均銷售單價 (ASP) 普遍優於預期，帶動第一季前五大品牌商合計營收季增 83.7%，突破 389 億美元。

觀察第二季，供需失衡格局不變，儘管智慧手機、PC 需求因記憶體價格上漲和整機價格上調而受挫，但來自伺服器端的訂單將填補此一缺口。原廠普遍預期第二季 NAND Flash 出貨量繼續增長，議價機制也將持續支撐 ASP 水準。

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分析第一季各 NAND Flash 供應商營收表現，三星受惠於季度議價機制與伺服器應用位元出貨量躍升，ASP 大幅成長，以 135.1 億美元的營收穩居龍頭，季增幅度高達 104.7%，為前五大品牌最高，市占率也從 28% 提升至 31.6%。

第二名 SK 海力士集團 (含 SK hynix 和 Solidigm) 營收為 75.3 億美元左右，季增 44.6%，市占率調整至 17.6%。其營收動能同樣來自高漲的 ASP，且旗下 Solidigm 得益於大容量 QLC enterprise SSD 訂單持續爆發，貢獻集團整體營收顯著。

鎧俠第一季營收表現強勁，季增 80% 至 59.6 億美元，排名維持第三名，市占率為 13.9%。由於整體 NAND Flash 價格大漲，以及市場供需情況對原廠極度有利，鎧俠營收、獲利表現皆創佳績。

美光 (MU-US) 同樣受惠於 ASP 大幅成長帶動 NAND Flash 業務，第一季營收季增達 96.7%，上升至 59.5 億美元，市占率回升至 13.9%，與 SanDisk 並列第四。

SanDisk 第一季資料中心業務營收大幅季增 200% 以上，顯示其調整產品組合向高價值配置的策略極為成功，季度 NAND Flash 營收同樣為 59.5 億美元，季增 96.7%，市占率為 13.9%。