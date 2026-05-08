鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-08 18:13

財政部統計處副處長蔡美娜今 (8) 日表示，受惠 AI 運算系統需求極度強勁，預估 5 月出口規模將落在 678 億至 709 億美元之間，年增率高達 31% 至 37%，整體貿易表現將會「超級好」。雖然 4 月出口因集中出貨出現季節性回落，但規模仍創歷年單月次高，增速僅次於民國 99 年金融海嘯後的反彈期，顯示台灣外銷動能正處於極強擴張階段。

財政部今公布 4 月進出口統計說明，儘管 4 月出口規模達到歷年單月次高，但數據呈現出極端的波動現象。蔡美娜指出，受惠於 AI 運算系統帶動的集中出貨，今年 3 月與 4 月間出現了前所未有的「海盜船」式劇烈震盪，3 月出口月增幅創下歷年之最，隨後 4 月因基期與出貨節奏出現史上最大月減幅。這種集中出貨的高峰力度，已使傳統季節性模型難以精準掌握。

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蔡美娜分析，目前的成長力道在歷史數據中相當罕見。以增長速度來看，目前台灣出口正經歷民國 99 年以來最強勁的增數，當時背景為金融海嘯後的強大反彈（當年上半年增幅曾達 49.2%），而現階段則全由 AI 科技浪潮驅動。資通與視聽產品在 3 月份的高峰雖然造成 4 月的數字回檔，但整體趨勢依然向上，出口規模值持續刷新紀錄。

針對近期數據的大起大落，蔡美娜形容就像坐在海盜船上，震盪深且急。不過，若觀察整體走勢，第一季的實際表現已明顯優於主計總處原先預測的 32% 增長率。由於 AI 硬體變現能力轉化為實質出口成績，5 月份的年增率可望優於主計總處預測的 3.2%，挑戰 3 成以上的強勢成長。