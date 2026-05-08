台積電與索尼擬合資公司 合作下世代影像感測器

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-08 16:11

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 與索尼半導體 (Sony) 今 (8) 日共同宣布，已簽署一份不具約束力的合作備忘錄，為研發與製造下一世代影像感測器建立策略合作關係。雙方將透過合資公司，雙方盼能藉由 Sony 的感測器設計專業，以及台積電的製程技術和卓越製造優勢來拓展合作，以強化影像感測器的效能。

台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

根據協議之合作意向，Sony 和台積電欲成立一合資公司並由 Sony 持有多數股權及控制權。此合資公司預計在 Sony 於日本熊本縣合志市的新設廠房建置研發與生產線。

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隨著合作備忘錄的簽署，Sony 和台積電就此合資公司的潛在投資進行商議。有關這些潛在投資，以及 Sony 在其長崎既有廠區的新資本投資，考量前提是相關項目將基於市場需求分階段進行，且能夠獲得來自日本政府的支持。

此項合作也旨在探索與把握實體人工智慧 (Physical AI) 應用的新興機會，例如汽車和機器人領域，為未來創新與技術拓展鋪路。此一合資公司的設立仍將取決於簽署具法律效力之最終合作協議和一般交易常規條件之成就。

Sony 總裁暨執行長指田慎二表示，基於公司與台積電長期合作所建立的信任，很高興雙方就推進夥伴關係至新階段達成了共識。此一合資公司是個關鍵起點，旨在結合雙方優勢，以在下一世代影像感測器領域中推動技術和業務的進一步發展。在合資公司的基礎上，Sony 期能藉由著重創造高附加價值，進一步強化業務營運。秉持自公司創立以來便一直引領著的索尼精神，繼續迎接挑戰，以前所未有的構想和獨特的技術開創新市場。