飛捷首季EPS2.51元創高 奪美國連鎖速食餐飲品牌AI應用大單
鉅亨網記者彭昱文 台北
工業電腦廠飛捷 (6206-TW) 今 (8) 日公告第一季財報，稅後純益 3.59 億元，季增 60.39%、年增 10.43%、每股純益 2.51 元，創歷史新高。公司表示，子公司 Berry AI 斬獲美國指標性連鎖速食餐飲品牌 Culver"s 成為其億元級新客戶，第二季起將於全美千家門市導入 AI 影像辨識解決方案。
飛捷第一季營收 15.1 億元，季增 39.31%、年增 10.96%、毛利率 45.63%，季增 0.39 個百分點、年增 1.01 個百分點、營業利益 4.24 億元，季增 72.76%、年增 12.29%、營業利益率 28.09%，季增 5.44 個百分點、年增 0.33 個百分點。
飛捷表示，首季獲利表現強勁，單季毛利、營業利益、及每股純益同步刷新歷史單季紀錄。公司也公告 4 月營收 6.4 億元，創近 8 年單月最佳，月增 18.2%、年增 44.5%；累計前 4 月營收 21.51 億元，年增 19.2%，本業接單動能暢旺。
營收獲利表現亮眼外，飛捷 AI 軟體佈局也傳捷報，子公司 Berry AI 本月宣布斬獲美國指標性連鎖速食餐飲品牌 Culver"s 成為其億元級新客戶；Berry AI 去年營收已突破億元大關，此次成功複製 Zaxbys 規模化導入經驗，將與 Culver"s 攜手合作，於全美 1,000 家以上門市導入 AI 影像辨識解決方案。
飛捷指出，軟體服務具備高續約率與持續性營收（Recurring Revenue）特性，隨 Culver"s 大型專案啟動，不僅將穩定貢獻 Berry AI 長期業績，更象徵其在美國速食餐飲（QSR）市場的 AI 滲透率進入快速增長期。
Berry AI 利用先進 AI 影像辨識技術，提供服務流程、車流、客流及營運績效指標的即時洞察，縮短顧客等待時間並優化人力部署。Culver"s 營運長 Rich Modjeski 表示，Berry AI 的視覺辨識技術賦予門市團隊即時決策的能力，不僅有效提升服務速度並確保精準度，進而全面提升顧客的消費體驗。
展望未來，飛捷看好，在終端需求強勁與軟硬整合實力支撐下，營收獲利維持正向增長趨勢，隨著 Culver"s 合作案於第二季開始導入，除挹注長期穩定的持續性軟體收益，更為日後擴張至其他連鎖體系奠定標準化基礎，成為集團第二成長曲線動能。
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