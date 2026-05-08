鉅亨買基金
講到投資理財，大家最在意報酬率，但若忽略稅務成本，就像開著一台好車卻漏油，一路加速卻難以抵達終點。尤其在台灣「萬萬稅」的環境中，若能透過合法規劃避開高稅負，不僅能保住獲利，更有機會讓資產成長快人一步。鉅亨買基金特別邀請陳俊廷會計師，在這一集《鉅亨 Fund 大鏡》高股息 ETF 很香？但為什麼越買越不划算？關鍵在要繳「這個稅」！中，針對不同投資商品的稅務，教你聰明節稅，讓你辛苦賺的錢留在口袋裡。
1. 高股息 ETF 為什麼「越領越有壓力」？
近年來，高股息 ETF 成為小資與退休族熱愛的理財標的，然而多數人卻忽略了背後的稅務結構。這類商品的配息來源，包含利息所得、股利所得，甚至是借券所產生的租賃所得，這些收入類型皆需課稅。若未事先妥善規劃，原本期望帶來穩定現金流的配息，實際到手金額可能會被稅負與保費大幅侵蝕。更值得注意的是，高股息 ETF 屬於強制配息型商品，無法自行選擇是否提領獲利，若未來政府推動二代健保「全年累積制」，拆單策略也將失效。相比之下，雖然境內基金在課稅方式上與 ETF 類似，但有兩項明顯優勢：第一，絕大部分境內基金沒有借券產生的租賃所得，稅負壓力相對較輕；第二，基金可選擇不配息的累積級別，適合不需現金流的人。透過資本利得的滾存與複利效應，不僅可合法避開配息帶來的課稅問題，也有助於長期累積資產、提升整體報酬率。
2. 高所得族必學：把配息變成「免稅資本利得」
對高所得族來說，每一筆額外收入都可能被課到最高 40% 的綜合所得稅，再加上 2.11% 的二代健保補充保費，實際到手金額往往遠低於帳面收益，尤其是來自 ETF 或基金的配息，若沒有事先做好稅務規劃，很容易落入高稅負的陷阱。然而，透過聰明的投資組合設計，其實可以將原本會被課稅的「配息」，轉換成「資本利得」的形式來提領。會計師建議，具體做法是選擇境內不配息的累積型基金，透過基金淨值成長達到資產增值，等到有現金需求時再進行部分贖回。而這樣的贖回行為在現行台灣稅制下屬於資本利得，不僅免課所得稅，也不納入二代健保補充保費的計算範圍，不僅稅務上更有利，也能讓資產有效複利成長。
不過，每次需要用錢就得手動贖回基金，其實是一件相對麻煩的事，尤其是對於退休族或是每月需要固定現金流的族群，還得自己記得操作贖回，不僅流程繁瑣，也容易忘記。再加上近年來不少高股息 ETF 出現配息調降的狀況，導致每次領到的配息金額越來越少，讓仰賴穩定現金流的人感到困擾。鉅亨買基金「自由 Pay」機制，就是為了解決這樣的痛點而誕生的服務。這項服務是透過累積型基金的定期提領功能，系統會依照你設定的每月現金流需求，固定賣出對應金額的基金單位。由於這屬於資本利得的實現，因此境內基金根據現行稅制可享免稅優惠，也不納入二代健保補充保費的計算（詳細請參閱想領息又怕被扣補充保費？自由 Pay 幫你領得安心又聰明！）。換句話說，「自由 Pay」不僅實現了類似「配息」的現金流效果，同時完全避開了所得稅與補充保費的課稅問題，可說是稅務友善又兼具靈活性的資金提領方式。
3. 房地產投資：繳完超過這十種費用，只剩下心酸？
台灣人普遍熱愛房地產，因為看得見、摸得著，又深受上一代「有土斯有財」的觀念深植人心，認為只要當上包租公、包租婆，就能一輩子收租無憂。然而，從會計師的專業角度來看，投資房地產其實比想像中更辛苦，稅務負擔也遠比一般人以為的沉重（詳細可看鉅亨 Fund 大鏡＿想靠房地產致富？先看看你得繳多少稅！會計師直接算給你）。買進當下，就需繳交「契稅」與「印花稅」；持有期間每年還有「房屋稅」、「地價稅」，部分縣市甚至加徵「囤房稅」與「豪宅稅」。若將房產出租，不僅要申報「租賃所得稅」，還可能因租金收入被課徵「補充保費」。等到賣出時，又得面對「房地合一稅」與「土地增值稅」的雙重稅負，若持有未滿兩年，房地合一稅高率 45%，即便持有超過 10 年，仍須負擔 15% 的稅率。若未來要傳承給下一代，還會涉及「遺產稅」與「贈與稅」的課題。除了稅務壓力，房地產還存在實體管理與流動性風險。會計師分享，有客戶一間房子掛售九個月都無人承接，最後只能大幅降價求售，不僅慘賠上千萬元，還要再繳出數百萬元土地增值稅。原本以為穩健的「避風港」，最後反而成了暴露在風險中的沉重負擔。
相較之下，鉅亨買基金認為「把基金當成金融房產」的概念，反而更靈活也更有效率。與其拿 3,000 萬或 6,000 萬買一間無法切割的房，不如把這筆資金視為購買一棟可拆分、可調整、可再配置的「金融房產」，例如：2,000 萬配置境內成長型基金追求長期增值、2,000 萬放在債券型基金追求穩定現金流、再以 2,000 萬布局境外基金。基金不只容易分散風險，真的需要用錢時，賣掉一小部分就能拿到現金，彈性完全比房子高太多。更不用擔心裝潢、維修、找房客這些麻煩事，也沒有房子可能會「卡著賣不掉」的問題。
4. 境外基金的節稅優勢：合法利用 750 萬免稅額與 20% 單一稅率
境外基金的稅制相對單純，所有利得皆統一歸類為「海外所得」，每申報戶可享有 750 萬元的最低稅負制免稅額。即使超過，稅率也固定為 20%，遠低於國內最高可達 40% 的綜合所得稅級距。以實例來說明：假設台灣稅籍居民 40 歲吳先生，單身無扶養親屬，薪資所得為 300 萬元，且無其他國內收入。扣除免稅額、標準扣除額與薪資所得特別扣除額後，綜合所得淨額為 253.6 萬元，應繳綜所稅約 35.41 萬元（採 115 年度累進稅率 2,536,000*20% -153,100=354,100）。同時他投資境外基金的資本利得、股利及其他海外收入等總額為 650 萬元，由於超過 100 萬元需併入基本所得額，與台灣綜合所得淨額合計 903.6 萬元，雖超過最低稅負門檻（750 萬元），但超過部分 153.6 萬元乘以 20% 稅率，應繳基本稅額僅 30.72 萬元，低於一般所得稅額的 35.41 萬元，因此無須補繳稅。
鉅亨投資策略
聰明規劃稅務，讓你的報酬率不再漏油
鉅亨買基金建議，不妨把基金當成一棟「金融房產」：不需裝潢維修、能自由拆分、需要現金時可部分贖回，彈性遠勝實體房產。透過分散配置於成長型基金與境外基金，再善用「自由 Pay」搭配境內累積型基金將資本利得化為穩定現金流，不僅能兼顧增值機會、現金流與節稅，還能讓資產投資更有效率。
鉅亨精選基金
|A32007
|野村鴻運基金
|申購
|B33193
|高盛邊境市場債券基金
|申購
|B20074
|安聯收益成長基金
|申購
「鉅亨買基金」獨立經營管理
本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。依金融消費者保護法最新相關規定，為提供投資人更好的投資服務，本公司施行「投資屬性評估」程序，您於鉅亨買基金網站完成「投資風險適合度」評估，本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次，若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。
基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
外幣計價之基金，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。
各基金所採用之「公平價格調整」（或「反稀釋」）、短線交易及「價格調整機制（或「擺動定價」）」等機制，相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱投資人須知／基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，投資人可至公開資訊觀測站或基金資訊觀測站中查詢。
基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券（包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱 CoCo Bond 及 TLAC 債券），當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。
由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
基金配息之配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x100%」，含息報酬率計算為:[(除息日當月月底淨值 + 每單位配息金額) ÷ 前一月／三月／六月／一年底淨值 - 1]*100%。
部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定：
投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。但若該年度獲得境外基金深耕計畫認可者不在此限，比例得放寬至百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為 RR1~RR5 五個風險報酬等級。RR 係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基金成立未滿五年，將以較短區間或適當參考標的作為評估標準。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，亦不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金之投資風險。基金主要相關投資風險（如信用風險、流動性風險… 等）已揭露於基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至中華民國投信投顧公會網站「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。
上述資料來源僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人恕不負任何法律責任。
有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，基金 ESG 資訊可查詢基金資訊觀測站。
投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的; 投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。
鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw
公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 18 樓 B 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:00
下一篇