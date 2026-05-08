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另外，資料中心對高電流、低損耗、快速瞬態響應與高可靠度電源元件需求持續增加，TLVR 架構已成為新一代伺服器電源設計的主流方案，單價較傳統電感高出 50% 至 200%，帶動高階電感產品價值顯著提升。

新聿科表示，公司具備材料應用、磁性結構設計與製程整合能力，並持續透過自動化產線、智慧工廠與品質管理系統，提升產品一致性、良率與交付能力，以滿足 AI 伺服器客戶對高階電源零組件品質穩定度與量產交期的要求。