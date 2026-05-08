鉅亨網記者彭昱文 台北
電感廠新聿科 (7912-TW) 公告 4 月營收 1.16 億元，年增 18.34%；前 4 月營收 4.73 億元，年增 48.46%，公司表示，AI 伺服器電源架構升級、高階功率電感需求提升，AI 伺服器供應鏈客戶拉貨動能延續，整體營運維持穩健向上。
新聿科指出，雲端服務業者 (CSP) 資本支出擴張、輝達 NVIDIA Blackwell 平台需求強勁，整體 AI 伺服器與高效能運算平台需求延續，推升高階電感與 AI 電源相關產品需求仍維持高檔。
新聿科指出，隨著 GPU、CPU 與 ASIC 等運算平台效能持續提升，AI 伺服器功率密度同步攀升，單台 AI 伺服器功耗普遍超過 3,000 瓦以上，所需電感用量較一般伺服器增加近一倍。
另外，資料中心對高電流、低損耗、快速瞬態響應與高可靠度電源元件需求持續增加，TLVR 架構已成為新一代伺服器電源設計的主流方案，單價較傳統電感高出 50% 至 200%，帶動高階電感產品價值顯著提升。
新聿科表示，公司具備材料應用、磁性結構設計與製程整合能力，並持續透過自動化產線、智慧工廠與品質管理系統，提升產品一致性、良率與交付能力，以滿足 AI 伺服器客戶對高階電源零組件品質穩定度與量產交期的要求。
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