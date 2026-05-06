〈台股盤後〉爆天量拱上4萬1新天價 電子權值股揪團衝關漲369點

台股今 (6) 日早盤在電子權值股領軍下，挾法說及財報行情帶動台股大漲逾 800 點，最高衝上 41575.84 點，再度創歷史新高，台積電雖表現平平，但股王信 驊創天價 19,185 元登高一呼，電子權值股接棒衝高，終場漲 369.56 點或 0.91%，收 41138.85 點，再創收盤新高紀錄，同時爆出天量 1.45 兆元。