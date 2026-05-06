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〈台股盤後〉爆天量拱上4萬1新天價 電子權值股揪團衝關漲369點

鉅亨網記者劉玟妤 台北

台股今 (6) 日早盤在電子權值股領軍下，挾法說及財報行情帶動台股大漲逾 800 點，最高衝上 41575.84 點，再度創歷史新高，台積電雖表現平平，但股王信 驊創天價 19,185 元登高一呼，電子權值股接棒衝高，終場漲 369.56 點或 0.91%，收 41138.85 點，再創收盤新高紀錄，同時爆出天量 1.45 兆元。 

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〈台股盤後〉爆天量拱上4萬1新天價 電子權值股揪團衝關漲369點。(圖：shutterstock)

台積電 (2330-TW) 最高漲至 2285 元，漲逾 1%，不過隨後漲幅收斂，終場以 2250 元收平盤。相較於台積電，市值排名前 20 大的電子權值股今天表現亮眼，聯電 (2303-TW) 、南亞科 (2408-TW) 雙雙漲停作收；聯發科 (2454-TW) 漲停雖打開，漲幅仍有 8.72%；、鴻海 (2317-TW) 及廣達 (2382-TW) 、台光電、致茂、緯穎皆大漲逾半根停板或半根停板左右，台達電 (2308-TW) 漲逾 2%。 


美光與三星股價狂飆，帶動記憶體族群今天氣勢如虹，多檔亮紅燈，華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、晶豪科 (3006-TW)、群聯 (8299-TW) 皆亮燈漲停，旺宏 (2337-TW)、創見 (2451-TW) 漲逾半根停板，力積電 (6770-TW) 漲逾 4%。 

AI 族群今天同樣有所表態，代工廠方面，在廣達強漲下，英業達 (2356-TW)、緯穎 (6669-TW) 皆漲逾 4%，緯創 (3231-TW) 及和碩 (4938-TW) 則有 2 至 3% 的漲幅。板卡部分，撼訊 (6150-TW) 強攻漲停，華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW) 漲逾半根停板，微星 (2377-TW) 漲逾 4%，華擎 (3515-TW) 漲逾 2%。 

不過散熱族群今天表現弱勢，奇鋐 (3017-TW)、健策 (3653-TW) 雙雙臉綠跌停，雙鴻 (3324-TW) 跌逾半根停板，建準 (2421-TW) 也跌 1%。 


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台積電2250+0.00%
英業達49.2+4.79%
鴻海252+5.22%
廣達346.5+7.94%
台達電2210+2.08%
華邦電108.5+9.82%
南亞科282+9.94%
晶豪科200+9.89%
群聯2325+9.93%
旺宏172+7.17%
創見302.5+6.89%
力積電58.1+4.87%
緯穎4970+4.52%
聯電91.4+9.99%
緯創146.5+3.17%
和碩83.6+2.58%
撼訊66+10.0%
華碩629+6.61%
技嘉301+7.69%
微星100+4.49%
華擎244+2.74%
奇鋐2435-9.98%
健策4305-9.94%
雙鴻1105-5.56%
聯發科3430+8.72%
建準148-1.00%

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