鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (5) 日延續昨日創高氛圍，早盤在聯發科 (2454-TW)、IC 封測股一路攀高至 40,885.05 點再寫指數新高價，盤中隨著台積電 (2330-TW) 下挫，隨即由紅翻黑，一度下跌逾 150 點，盤中在個股題材百花齊放下，包括玻纖布、塑化股加持下，再度拉回翻紅，終場小漲 64.15 點或漲 0.16%，收 40,679.29 點再創收盤新高，成交量持平為 9,976.43 億元。
OTC(櫃買指數) 部分今日則上漲 2.31%，中小型股如設備、LED、記憶體族群表現活躍，漲幅優於集中市場，終場收新高價。
權值股部分，台積電今日開低走低，最後一盤遭賣 2,844 張大單，跌 25 元收 2,250 元，跌幅 1.1%；聯發科 (2454-TW) 則因 AI ASIC(客製化晶片) 業務強勁，獲外資調高目標價翻倍至 5,000 元，開盤早早跳空鎖漲停，股價衝上 3,155 元；鴻海 (2317-TW) 則受惠低軌衛星、機器人加持，上漲 5.27%；廣達 (2382-TW) 漲 0.94%。
台股今日盤面上，在台積電暫歇下，題材多點開花各自表現，終場雖僅上漲 64 點，但仍有 94 檔漲停作收。IC 封測股部分，受惠 AI 晶片需求倍增，南茂 (8150-TW)、雍智 (6683-TW)、欣銓 (3264-TW) 群揚攻上漲停，京元電子 (2449 -TW)、中探針 (6217-TW)、捷敏 - KY(6525-TW) 漲幅超過 6% 以上。
此外國大廠恩智浦大漲，也引衝 IC 晶圓廠相關供應鏈的第三代半導體上揚，包括茂矽 (2342-TW)、太極 (4934-TW)、環球晶 (6488-TW)、漢磊 (3707-TW)、嘉晶 (3016-TW) 也攻上漲停板。
塑化股部分，包括南亞 (1303-TW) 受惠中東衝突再起未明，漲 6%，北基 (8927-TW) 漲 4%，國喬 (1312-TW)、台塑化 (6505-TW)、華夏 (1305-TW)、台化 (1326-TW) 漲幅超過 2% 以上。
無人機產業則受惠國防部採購利多，加上地緣政治持續緊張，包括今國光 (6209-TW)、圓剛 (2417 -TW) 漲停，系統電 (5309-TW) 漲 6%，中光電 (5371-TW) 漲半根停版，豐達科 (3004-TW) 漲 8%。
分析師表示，今日盤面上強勢股多點開花，關鍵在於目前時間點上，新題材族群若之前基期較低，包括第三代半導體、IC 封測廠的相關供應鏈類股表現有望更好，仍有許多股價被外界低估的公司，未來續漲的續航力有望持續增加。
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