鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-05 14:45

台股今 (5) 日延續昨日創高氛圍，早盤在聯發科 (2454-TW)、IC 封測股一路攀高至 40,885.05 點再寫指數新高價，盤中隨著台積電 (2330-TW) 下挫，隨即由紅翻黑，一度下跌逾 150 點，盤中在個股題材百花齊放下，包括玻纖布、塑化股加持下，再度拉回翻紅，終場小漲 64.15 點或漲 0.16%，收 40,679.29 點再創收盤新高，成交量持平為 9,976.43 億元。

OTC(櫃買指數) 部分今日則上漲 2.31%，中小型股如設備、LED、記憶體族群表現活躍，漲幅優於集中市場，終場收新高價。

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權值股部分，台積電今日開低走低，最後一盤遭賣 2,844 張大單，跌 25 元收 2,250 元，跌幅 1.1%；聯發科 (2454-TW) 則因 AI ASIC(客製化晶片) 業務強勁，獲外資調高目標價翻倍至 5,000 元，開盤早早跳空鎖漲停，股價衝上 3,155 元；鴻海 (2317-TW) 則受惠低軌衛星、機器人加持，上漲 5.27%；廣達 (2382-TW) 漲 0.94%。