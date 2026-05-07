〈台股盤後〉漲794點未站穩4萬2 連續4天飆出新高狂漲逾3000點

台股今 (7) 日在台積電 (2330-TW)、台達電 (2308-TW) 雙雙勁揚帶動下，一度上漲 1018 點，衝破 4 萬 2 千點，創下 42156.06 點歷史新高；收盤上漲 794.93 點或 1.9%，來到 41933.78 點，創歷史收盤新高，成交金額 1.19 兆元。本周以來 4 個交易日天天創新高，單周大漲 3007 點。