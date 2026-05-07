〈台股盤後〉漲794點未站穩4萬2 連續4天飆出新高狂漲逾3000點
鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (7) 日在台積電 (2330-TW)、台達電 (2308-TW) 雙雙勁揚帶動下，一度上漲 1018 點，衝破 4 萬 2 千點，創下 42156.06 點歷史新高；收盤上漲 794.93 點或 1.9%，來到 41933.78 點，創歷史收盤新高，成交金額 1.19 兆元。本周以來 4 個交易日天天創新高，單周大漲 3007 點。
台積電收盤上漲 60 元或 2.7%，收 2310 元、台達電上漲 3.2%，收 2280 元，日月光投控 (3711-TW)、智邦 (2345-TW) 漲逾 3%，欣興 (3037-TW) 漲逾 4%、聯電 (2303-TW) 漲逾半根停板，鴻海 (2317-TW)、台光電 (2383-TW) 也收紅。
此外，光寶科 (2301-TW)、力積電 (6770-TW)、華新 (1605-TW)、東元 (1504-TW) 等均漲停，高價股方面，川湖 (2059-TW)、創意 (3443-TW) 也雙雙漲停，不過，健策 (3653-TW) 連三根跌停，聯發科 (2454-TW) 遭列處置股也小跌作收。
被動元件族群受惠 AI 需求暢旺、產品交期拉長，加上首季獲利普遍亮眼，今日在在國巨 *(2327-TW) 漲停帶動下，華新科 (2492-TW)、信昌電 (6173-TW)、禾伸堂 (3026-TW)、日電貿 (3090-TW) 等逾 10 檔個股均亮燈漲停。
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