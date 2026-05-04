勞動連假期間美股創高，加上美伊可望全面停戰，台股今 (4) 日在台積電領軍，IC 設計為首的半導體族群大漲下，收盤大漲 1778.51 點或 4.57%，創歷史最大漲點，一舉超越 2025 年 4 月 10 日創下的漲點 1608.27 點紀錄，收盤 40705.14 點也為歷史新高，成交量約 1 兆元。