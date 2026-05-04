鉅亨網記者彭昱文 台北
勞動連假期間美股創高，加上美伊可望全面停戰，台股今 (4) 日在台積電領軍，IC 設計為首的半導體族群大漲下，收盤大漲 1778.51 點或 4.57%，創歷史最大漲點，一舉超越 2025 年 4 月 10 日創下的漲點 1608.27 點紀錄，收盤 40705.14 點也為歷史新高，成交量約 1 兆元。
半導體類股指數今天漲幅高達 6.57% ，在聯發科漲停及台積電、股王信驊創新高帶動下，同時點火高價股及權值股全面大漲。盤中 47 檔千金股中，多達 13 檔漲停；前 20 大權值股中，聯發科、日月光、智邦、致茂均在盤中亮燈漲停，帶動台股上市總市值衝破 130 兆元。
台積電 (2330-TW) 今日大漲 140 元或 6%，收 2275 元，獨家貢獻大盤漲點 1166.96 點；台達電 (2308-TW)、鴻海 (2317-TW) 等漲 2-3%，IC 設計族群強勢表態，聯發科 (2454-TW)、愛普 *(6531-TW)、創意 (3443-TW)、股王信驊 (5274-TW) 則漲逾 6%。
另外，封測廠日月光投控 (3711-TW)、京元電子 (2449-TW)、力成 (6239-TW) 等均收漲停，其餘強勢半導體個股還有南亞科 (2408-TW) 漲停，股后穎崴 (6515-TW) 漲 3%，設備相關的致茂 (2360-TW)、鴻勁 (7769-TW) 均漲近 9%。東元 (1504-TW)、智邦 (2345-TW)、研華 (2395-TW)、華通 (2313-TW) 等也漲停作收。
不過，受到美伊可望全面停戰的消息影響，台塑四寶收黑，其中，台塑化 (6505-TW) 跌逾 4% 最重。南電 (8046-TW)、健策 (3653-TW)、友達 (2409-TW)、和碩 (4938-TW)、光聖 (6442-TW) 等收黑，則為今日相對弱勢的電子指標股。
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