鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-05 15:10

美國國債周一 (4 日) 遭遇全線拋售，殖利率大幅攀升。30 年期美債殖利率最高觸及 5.03%，創下 2025 年 7 月以來的新高，距離 18 年高點僅差 8 個基點。

此輪債市風暴主要受中東地緣政治引發的油價飆升，以及美國財政部意外大幅上調借款預期所推動，市場對通膨復燃及聯準會轉向升息的憂慮驟然升溫。

‌



觸發這輪拋售的直接導火索是中東局勢再度升溫。據報伊朗襲擊了阿拉伯聯合大公國的能源設施及多艘貨輪，導致 WTI 原油重返 105 美元上方。高盛分析師 Chris Hussey 指出，當前的通膨衝擊是由石油供給短缺驅動，而非人為需求拉升。

受此影響，美債殖利率曲線普遍上行，對貨幣政策最敏感的 2 年期殖利率單日最高上漲 11 個基點，觸及 3.99%。

就在債市承壓之際，美國財政部公布將本季度 (4 月至 6 月) 的淨借款預期上調至 1890 億美元，較 2 月預測的 1090 億美元增加約 800 億美元，主因是稅收收入不及預期。

目前市場的核心焦點轉向周三將發布的季度再融資公告 (QRA)。華爾街正嚴密監控財政部是否會調整其前瞻指引措辭。

過去 1 年，財政部一直表示將「至少在未來幾個季度」維持債券拍賣規模不變。摩根大通與德意志銀行預測，若財政部刪除「至少」二字，將暗示增加長債發行的窗口正在臨近，這可能引發進一步的市場價格波動。

油價飆升重塑了市場對聯準會政策路徑的判斷。利率互換市場顯示，交易員已將聯準會在 2027 年 4 月前升息的概率定價至約 70%-80%。這與今年初普遍預期減息的氛圍形成鮮明對比。巴克萊與摩根士丹利已紛紛修正預期，將降息時間推遲至 2027 年。