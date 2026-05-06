鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-07 07:10

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 週三 (6 日) 表示，旗下人工智慧公司 xAI 將解散，不再作為獨立公司來營運，未來將更名為「SpaceXAI」，定位為 SpaceX 的 AI 產品業務。

馬斯克是在回應投資人 Sawyer Merritt 於社群平台 X 上關於 SpaceX 與 Anthropic 合作的貼文時，釋出上述訊息，顯示其 AI 與航太資源整合布局正加速推進。

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(圖片：馬斯克 X)

馬斯克整併 xAI 至 SpaceX，視為打造「AI＋太空＋晶片」一體化平台的關鍵戰略。

同日有報導，SpaceX 正規劃高達 550 億美元的半導體工廠「Terafab」，未來總投資甚至可能上看 1190 億美元，目標是自製 AI 晶片、支撐資料中心與機器人應用，強化垂直整合能力

另外，Anthropic 將接入 SpaceX 名為「Colossus 1」的大型資料中心，使用超過 300 兆瓦的算力資源。Anthropic 同時透露，已表達與 SpaceX 進一步合作的意向，未來可能共同開發規模達數吉瓦等級的軌道 AI 算力系統。這項合作也被市場解讀為「算力變現」的重要一步。

AI 產業正進入「算力軍備競賽」，馬斯克選擇以 SpaceX 為核心整合 xAI、特斯拉與晶片製造，等同建立從晶片、算力到應用的完整供應鏈，有望提升估值與資本市場想像空間。

SpaceX 近期在非公開市場的整體企業估值已被報導落在約 1.75 兆至逾 2 兆美元區間，馬斯克此舉可能在 IPO 前進一步放大市場預期。