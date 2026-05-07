鉅亨網編譯許家華 2026-05-07 08:10

人工智慧新創公司 Anthropic 週三 (6 日) 宣布，已與馬斯克（Elon Musk）旗下的 SpaceX 達成運算協議，將使用其位於田納西州孟菲斯 Colossus 1 數據中心的全部運算能力。

根據協議內容，Anthropic 將獲得超過 300 千兆瓦（MW）的運算容量，並表達了與 SpaceX 合作在太空開發數個吉瓦（GW）運算能力的興趣。Anthropic 指出，此舉將直接提升 Claude Pro 與 Claude Max 付費訂閱用戶的服務效能。

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這項合作引發外界高度關注，主因是馬斯克過去曾多次對 Anthropic 提出嚴厲批評，指控其立場矛盾。他曾指責 Anthropic 與美國政府產生衝突，甚至在 2 月時發文聲稱「Anthropic 仇視西方文明」。然而，馬斯克於週三改變了態度，表示上週與 Anthropic 高層深入交流後印象深刻，並在 X 平台上讚許該團隊成員專業且充滿正義感。

馬斯克今年已將 SpaceX 與 xAI 進行整合，宣布 xAI 與 SpaceX 合併後 將解散並更名為 SpaceXAI。xAI 過去持續在孟菲斯擴建基礎設施以競爭 AI 市場，其 Colossus 1 資料中心是目前規模最大的運算基地之一。該設施主要服務 xAI 模型訓練需求，並與 OpenAI、Google 及 Anthropic 形成直接競爭。然而，該設施因安裝數十台天然氣渦輪機發電，引發當地空氣汙染爭議及抗議活動。

Anthropic 由前 OpenAI 成員於 2021 年創立，主力產品為 Claude 系列模型，近期亦積極擴張算力版圖，目前正洽談以 9000 億美元估值進行融資。

Anthropic 上月坦言，因需求激增導致基礎設施負荷過重，影響了高峰時段的穩定性。為解決此問題，Anthropic 近期積極與亞馬遜 (AMZN-US) 等企業簽署數十億美元的運算協議。

不過 Anthropic 在政府關係上仍面臨挑戰。今年 3 月，美國國防部將其列為供應鏈風險企業，並一度限制其與軍方合作。Anthropic 隨後在舊金山與華盛頓提起訴訟，試圖撤銷相關限制，目前案件仍在審理中。相較之下，xAI 則獲得美國國防部對其 Grok 模型的更多採用機會，顯示 AI 軍事與民用應用路線分歧正在擴大。

此次合作亦首次明確提及「太空算力」構想。Anthropic 表示，已與 SpaceX 探討在太空部署多吉瓦級資料中心的可行性，若成形，將可能徹底改變全球 AI 算力分布結構。