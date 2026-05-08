全球12%原油供應消失 殼牌警告：每日缺口逼近10億桶且還在惡化 夏季恐缺油

鉅亨網編譯許家華 2026-05-08 09:40

伊朗戰爭與荷姆茲海峽封鎖持續衝擊全球能源供應，殼牌 (Shell)(SHEL-US) 執行長薩萬 (Wael Sawan) 警告，全球原油市場目前已出現接近 10 億桶的供應缺口，而且隨著中東衝突延續，缺口還在持續擴大。他直言，即使戰爭結束，全球能源市場恢復正常仍將是一條漫長道路。

（圖：REUTERS/TPG）

薩萬是在殼牌第一季財報電話會議中向投資人表示，目前市場上已有大量原油因戰爭遭到封鎖或無法生產，形成龐大供應黑洞。他指出，「殘酷的現實是，我們已經挖出接近 10 億桶原油短缺的深坑」，而且這個缺口「每天都在持續加深」。

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根據石油輸出國組織 (OPEC) 數據，全球每日原油消耗量約為 1 億桶，意味目前受影響的供應規模，相當於全球近 10 天的石油需求總量。

油田服務巨頭哈里伯頓 (Halliburton)(HAL-US) 也提出類似警告。該公司執行長米勒 (Jeffrey Miller) 在 4 月 21 日財報電話會議中表示，戰爭造成的石油產量損失正逐步逼近 10 億桶。他強調，石油與天然氣生產以及庫存恢復，不會是一個快速或簡單的過程。

儘管供應面出現重大缺口，但需求破壞目前仍相對有限。薩萬表示，航空業的噴射燃油需求迄今僅下降約 5%。不過，他坦言，全球約 12% 的原油供應實際上已退出市場，能源市場正在被迫面對這項現實。

國際能源總署 (IEA) 則形容，目前的局勢是全球石油市場史上最大的供應中斷事件之一。自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動攻擊後，伊朗實際上已封鎖荷姆茲海峽。該海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，戰前約有全球 20% 的石油供應經由此處運輸。

雖然市場近期因美國與伊朗可能達成停火協議的預期升溫，推動油價自本週高點回落超過 10%，但多家能源企業高層警告，供應恢復恐需耗費數月時間。

雪佛龍 (Chevron)(CVX-US) 執行長沃斯 (Mike Wirth) 在 Milken Institute 全球會議期間接受 CNBC 訪問時表示，即使衝突結束並重新開放荷姆茲海峽，石油出口恢復正常仍需要數月。他指出，海峽必須先進行繁複的排雷作業，此外，還有數百艘滯留在波斯灣的船舶需要重新部署，全球供應鏈才能逐步恢復。

艾克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM-US) 執行長伍茲 (Darren Woods) 也認為，即便荷姆茲海峽重新開放，全球石油流動恢復正常可能仍需要長達兩個月。

康菲石油 (ConocoPhillips)(COP-US) 財務長歐布萊恩 (Andrew O’Brien) 則指出，3 月至 4 月期間，市場之所以尚未完全感受到衝擊，是因為戰爭爆發前自波斯灣出發的油輪仍持續抵達全球市場，形成短暫緩衝期。

不過，歐布萊恩表示，這些油輪如今大多已完成交付，中東供應中斷的影響將愈來愈明顯。他警告，隨著 6 月至 7 月到來，部分高度依賴進口的國家可能開始面臨嚴重燃料短缺。