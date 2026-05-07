鉅亨網編譯許家華
《華爾街日報》引述美國與沙烏地阿拉伯官員報導指出，沙烏地阿拉伯與科威特已解除對美軍使用基地與領空的限制，為美國重新啟動荷姆茲海峽護航行動鋪路，也顯示中東局勢在短暫緊張後，再度出現戰略調整。
根據報導，相關限制是在美國啟動「自由計畫」行動後實施。該行動旨在透過美軍海空力量，協助商船重新安全通過荷姆茲海峽，以因應伊朗持續對航運與區域設施構成威脅。
不過，由於沙國與科威特擔憂局勢進一步升級，以及伊朗可能對波灣國家發動報復攻擊，因此一度限制美軍使用當地基地與領空，導致美方護航計畫在啟動 36 小時後被迫暫停。
《華爾街日報》指出，在美國總統川普與沙國王儲沙爾曼 (Mohammed bin Salman) 進行多輪高層通話後，雙方關係緊張情勢逐漸緩解，沙國與科威特最終決定解除限制。
路透則報導，目前尚無法獨立驗證相關消息，但若報導屬實，將代表美國恢復荷姆茲海峽軍事護航行動的重大障礙已被排除。
知情人士透露，美方目前正評估最快本周內重新啟動護航任務。美軍原先規劃透過大規模空軍與海軍力量，保護商船免受伊朗飛彈與無人機攻擊，因此沙國與科威特的基地與領空使用權對整體行動至關重要。
荷姆茲海峽是全球最重要能源運輸通道之一，約占全球海運石油供應量五分之一。自中東衝突升級以來，該區域航運與能源市場持續面臨高度風險。
市場人士指出，若美軍護航機制恢復正常，將有助於降低能源供應中斷疑慮，並緩解近期國際油價劇烈波動。
近期布蘭特原油價格一度因中東戰事與航運受阻飆升至接近每桶 100 美元，但隨著美伊停火談判與護航計畫重啟消息傳出，油價已明顯回落。
此前，美伊雙方已開始討論短期停火安排，內容包括恢復荷姆茲海峽航運、暫停部分軍事行動，以及啟動後續全面談判。
美國近期雖暫停護航任務，但仍持續對伊朗船隻進行海上封鎖，同時加強對伊朗相關勢力的金融制裁。
另一方面，波灣國家對於是否全面支持美國軍事行動仍態度謹慎。
《衛報》先前報導，沙國曾對美方護航計畫感到不安，擔憂若直接配合美軍行動，可能再度遭到伊朗飛彈與無人機攻擊，進一步衝擊國內能源基礎設施。
沙國與阿拉伯聯合大公國近期也持續強化防空系統，並對伊朗發出警告，稱若區域攻擊持續升級，中東恐爆發更大規模衝突。
值得注意的是，美沙軍事合作近年雖仍維持緊密，但雙方在部分中東戰略上已逐漸出現分歧。
分析人士指出，沙國目前更傾向降低區域衝突風險，以確保「2030 願景」經濟轉型計畫順利推進，因此對任何可能擴大戰爭的行動都格外敏感。
此外，伊朗近期已多次針對波灣地區軍事設施與能源基礎建設發動攻擊，包括科威特機場、沙國油港與區域美軍基地，使波灣盟友對戰爭外溢風險保持高度戒備。
市場觀察人士認為，沙國與科威特此次解除限制，代表波灣國家仍不願與美國安全合作完全切割，但同時也反映各國正試圖在避免戰爭升級與維持美國安全保護之間尋求平衡。
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