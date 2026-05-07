鉅亨網編譯許家華 2026-05-08 04:10

《華爾街日報》引述美國與沙烏地阿拉伯官員報導指出，沙烏地阿拉伯與科威特已解除對美軍使用基地與領空的限制，為美國重新啟動荷姆茲海峽護航行動鋪路，也顯示中東局勢在短暫緊張後，再度出現戰略調整。

根據報導，相關限制是在美國啟動「自由計畫」行動後實施。該行動旨在透過美軍海空力量，協助商船重新安全通過荷姆茲海峽，以因應伊朗持續對航運與區域設施構成威脅。

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不過，由於沙國與科威特擔憂局勢進一步升級，以及伊朗可能對波灣國家發動報復攻擊，因此一度限制美軍使用當地基地與領空，導致美方護航計畫在啟動 36 小時後被迫暫停。

《華爾街日報》指出，在美國總統川普與沙國王儲沙爾曼 (Mohammed bin Salman) 進行多輪高層通話後，雙方關係緊張情勢逐漸緩解，沙國與科威特最終決定解除限制。

路透則報導，目前尚無法獨立驗證相關消息，但若報導屬實，將代表美國恢復荷姆茲海峽軍事護航行動的重大障礙已被排除。

知情人士透露，美方目前正評估最快本周內重新啟動護航任務。美軍原先規劃透過大規模空軍與海軍力量，保護商船免受伊朗飛彈與無人機攻擊，因此沙國與科威特的基地與領空使用權對整體行動至關重要。

荷姆茲海峽是全球最重要能源運輸通道之一，約占全球海運石油供應量五分之一。自中東衝突升級以來，該區域航運與能源市場持續面臨高度風險。

市場人士指出，若美軍護航機制恢復正常，將有助於降低能源供應中斷疑慮，並緩解近期國際油價劇烈波動。

近期布蘭特原油價格一度因中東戰事與航運受阻飆升至接近每桶 100 美元，但隨著美伊停火談判與護航計畫重啟消息傳出，油價已明顯回落。

此前，美伊雙方已開始討論短期停火安排，內容包括恢復荷姆茲海峽航運、暫停部分軍事行動，以及啟動後續全面談判。

美國近期雖暫停護航任務，但仍持續對伊朗船隻進行海上封鎖，同時加強對伊朗相關勢力的金融制裁。

另一方面，波灣國家對於是否全面支持美國軍事行動仍態度謹慎。

《衛報》先前報導，沙國曾對美方護航計畫感到不安，擔憂若直接配合美軍行動，可能再度遭到伊朗飛彈與無人機攻擊，進一步衝擊國內能源基礎設施。

沙國與阿拉伯聯合大公國近期也持續強化防空系統，並對伊朗發出警告，稱若區域攻擊持續升級，中東恐爆發更大規模衝突。

值得注意的是，美沙軍事合作近年雖仍維持緊密，但雙方在部分中東戰略上已逐漸出現分歧。

分析人士指出，沙國目前更傾向降低區域衝突風險，以確保「2030 願景」經濟轉型計畫順利推進，因此對任何可能擴大戰爭的行動都格外敏感。

此外，伊朗近期已多次針對波灣地區軍事設施與能源基礎建設發動攻擊，包括科威特機場、沙國油港與區域美軍基地，使波灣盟友對戰爭外溢風險保持高度戒備。