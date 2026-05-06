鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-07 07:20

巴基斯坦政府消息人士週三 (6 日) 表示，伊斯蘭馬巴德預計最快下週主持第二輪美伊和平談判，協助推動結束中東衝突，並透露美國與伊朗有望在美國總統川普 5 月中旬訪問中國前，先達成一項「初步協議」。

兩名熟悉斡旋進展的巴基斯坦官員向《Anadolu》(安納杜魯新聞社) 透露，目前美伊雙方約有 80% 至 85% 的議題已取得共識，但核議題仍是談判中最大的障礙。

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消息人士指出，巴基斯坦對雙方恢復談判抱持審慎樂觀態度，近期包括美國暫停「自由計畫 (Project Freedom) 」、遭扣押伊朗船隻與船員獲釋等發展，都被視為局勢降溫的重要訊號。

其中一名官員表示：「在最新局勢發展下，巴基斯坦希望雙方最快下週重啟談判，透過協商方式解決中東衝突。」

據了解，美國先前拒絕伊朗提出將核談判延後、並把荷姆茲海峽問題納入協商的方案，華府仍堅持核計畫必須納入永久停火談判框架。

伊朗則在上月提出的 14 點修正版提案中，主張先將停火轉為永久終戰協議，再於後續階段處理核議題。

消息人士透露，德黑蘭預計將在本週末前，回覆美方要求將核議題納入永久停戰協商的提案。

伊朗外交部發言人巴格赫里 (Esmail Baghaei) 週三 (6 日) 也表示，伊朗目前仍在審查美國提出的方案。

川普週二突然宣布，美軍將暫停「自由計畫」，也就是協助商業船隻恢復通行荷姆茲海峽自由航行的軍事行動。川普表示，此舉是在巴基斯坦與其他國家要求下做出。

巴基斯坦曾於 4 月 11 日至 12 日主持首輪美伊談判，但最終未能達成停戰協議。不過，在巴方居中協調下，雙方曾於 4 月初達成為期兩週的停火安排，其後由川普延長。

消息人士指出，目前雙方已將重新開放荷姆茲海峽、美國解除對伊朗港口封鎖，以及釋放遭凍結伊朗資產等議題納入討論，但在核議題方面，美伊雙方仍未鬆口。

巴基斯坦官員表示，伊斯蘭馬巴德目前正積極推動雙方在核議題上尋求折衷方案，希望促使談判持續推進。

另外，美國媒體 Axios 週三報導指出，華府正接近與伊朗達成一份「一頁式諒解備忘錄」，作為終止戰爭及後續核談判框架的基礎。