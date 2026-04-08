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分析師表示，目前觀察市場已逐步消化中東戰事不確定性，即使川普語氣強硬，但只要沒有更巨大的新利空出現，美股止穩將後有望帶進台股跟進上揚。在塑化股操作部分，持有的投資人可待戰事若再現升溫，股價反彈之際，可做出場獲利操作。