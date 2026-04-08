鉅亨網記者黃皓宸 台北
受美國總統川普宣布停火兩周激勵，台股今 (8) 日開盤後氣勢如虹，盤中大漲超過 1,400 點，但受到原油近期高漲的塑化股，則因國際油價聞訊大跌超過 13%，盤中多檔遭沉重賣壓，包括台聚 (1304-TW) 集團 四寶開低走低，盤中亮燈跌停，塑化股多檔下殺重挫。
據報載，川普再對伊朗最後通牒前宣布同意巴基斯坦提案，將對伊朗攻擊將延後 2 周，除了美股應聲大漲，原油期貨跌幅也擴大，布蘭特原油期貨一度大跌超過 13%，西德州原油期貨一度暴跌逾 15%，雙雙跌破每桶百元美金。
今日盤面上，與原油相關度高的塑化股多檔開低走低逆勢下殺，包括台聚 (1304-TW)、亞聚 (1308-TW)、台聚、華夏 (1305-TW)、永裕 (1323-TW)、地球 (1324-TW) 盤中一度亮燈跌停。
其他包括台苯跌逾 8% 以上，國喬、台塑化 (6505-TW) 下殺半根跌停，北基 (8927-TW)、台化 (1326-TW)、台塑 (1301-TW) 跌幅也來到 3-4%。
台塑集團的南亞 (1303-TW) 則因近年持續轉型高值化產品，與塑化逐步脫離掛勾，今日盤中反而漲半根停版。
分析師表示，目前觀察市場已逐步消化中東戰事不確定性，即使川普語氣強硬，但只要沒有更巨大的新利空出現，美股止穩將後有望帶進台股跟進上揚。在塑化股操作部分，持有的投資人可待戰事若再現升溫，股價反彈之際，可做出場獲利操作。
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