鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-07 18:09

大亞第一季營收 83.41 億元，季增 2.84%，年增 16.77%；毛利率 18.91%，季增 5.3 個百分點，年增 4.56 個百分點；營益率 14.08%，季增 5.38 個百分點，年增 4.96 個百分點；稅後純益 5.18 億元，季增 22.55 倍，較去年同期轉盈，每股純益 0.66 元，創近 3 個季度以來新高。

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沈尚弘指出，由於轉投資保瑞股價下挫，去年第四季與今年第一季皆有認列部分評價損失，但第一季毛利率、獲利及每股純益皆創同期高，顯示本業表現穩健，其中，電纜與太陽能事業在刷新同期高。

沈尚弘表示，電纜除有台電強韌電網計畫訂單，也因 AI 帶動半導體與科技廠建廠，推升電力需求，大亞間接受惠，並已打入晶圓大廠供應鏈，目前在手訂單超過百億元。他並指出，每建置一座新廠，便可貢獻 5 至 6 億元，甚至更高，若半導體廠持續擴廠，看好相關訂單量翻倍成長。

太陽能事業部分，沈尚弘則指出，隨著過去市場上的不利因素逐步排除，案場已經開始推進，預計明年會有更多太陽能案場加入台電交易平台，認為「綠能產業已見到曙光」。

漆包線方面，沈尚弘說明，去年結束中國昆山廠生產，並完成資產處理，營運負擔減輕，加上旗下漆包線產品打入無人機產業，台灣無人機除有內需，也逐漸走向外銷，認為今年台灣與中國市場的漆包線展望相對正向。

至於創投事業，沈尚弘表示，持續尋找投資機會，包括 AI、低軌衛星及生技醫療等。其中，在低軌衛星上已投資「創未來」，參與衛星通訊功能開發，且已完成驗證測試。

整體而言，沈尚弘指出，雖然市場仍存在不確定性因素，但對於本業第二季及下半年的營運展望，持審慎樂觀看法。

大亞持續推動社會共好，並關注教育、文化與永續發展，今年邁向 70 週年之際，贊助花蓮縣青少年排笛團赴奧地利維也納演出，陪伴孩子實現跨國夢想，登上國際舞台。