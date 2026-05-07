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營收速報 - 皇翔(2545)4月營收10.56億元年增率高達102.09％

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皇翔(2545-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣10.56億元，年增率102.09%，月增率-8.45%。

今年1-4月累計營收為30.23億元，累計年增率53.12%。

最新價為39元，近5日股價上漲4%，相關建材營造上漲0.54%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+835 張
  • 外資買賣超：+716 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+119 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 10.56億 102% -8%
26/3 11.53億 96% 58%
26/2 7.32億 8% 797%
26/1 8,163萬 -56% -67%
25/12 2.49億 -58% 229%
25/11 7,573萬 -87% 10%

皇翔(2545-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建住宅、商業大樓出租出售業務。有關建材之買賣及進出口業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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