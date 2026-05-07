營收速報 - 皇翔(2545)4月營收10.56億元年增率高達102.09％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為30.23億元，累計年增率53.12%。
最新價為39元，近5日股價上漲4%，相關建材營造上漲0.54%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+835 張
- 外資買賣超：+716 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+119 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|10.56億
|102%
|-8%
|26/3
|11.53億
|96%
|58%
|26/2
|7.32億
|8%
|797%
|26/1
|8,163萬
|-56%
|-67%
|25/12
|2.49億
|-58%
|229%
|25/11
|7,573萬
|-87%
|10%
皇翔(2545-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建住宅、商業大樓出租出售業務。有關建材之買賣及進出口業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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