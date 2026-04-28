鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-28 19:15

中華電信 (2412-TW) 今 (28) 日宣布，作為亞馬遜(AMZN-US)AWS Premier Tier Services Partner，提供 Anthropic Claude 系列模型的技術諮詢與應用規劃。同時，協助企業經由 Amazon Bedrock 將模型能力導入業務場景，並在安全環境中運用生成式 AI 技術。

中華電信指出，以自身資通訊實務以及資安防護經驗為基礎，協助企業經由 Amazon Bedrock 將模型能力導入業務場景，並結合 AWS 亞太 (台北) 區域在地部署優勢，強化資料防護與法規遵循能力，加速技術落地營運。

‌



中華電信提供 3 項重點技術方案，首先為彈性模型選用與部署架構，企業可透過 Amazon Bedrock 彈性存取 Claude 各版本最新模型，並經由中華電信協助企業進行整體架構規劃，提供技術整合支援。

第二，提供在地合規的雲端治理支援，中華電信可協助企業建構完善的資料存取控管與權限管理機制，並在 AWS 責任共擔模型架構下，強化企業安全與合規管理能力，完善資料防護機制。

第三，提供專業技術諮詢與全託管服務，中華電信提供從應用場景評估、架構規劃到提示詞設計的專業技術諮詢服務，並針對地端系統遷移至雲端的需求，提供一站式全託管服務。