鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-08 05:00

根據高盛 (GS-US)週二 (5 日) 發布的最新電力市場報告，儘管面臨計畫延遲與取消的挑戰，美國資料中心正處於前所未有的擴張浪潮，這股由 AI 驅動的熱潮將在未來兩年徹底重塑美國電力版圖。

根據高盛基於數據追蹤平台 Aterio 的預測，即便考慮到落地風險，美國資料中心總裝機容量仍將從去年底水準翻倍至 2027 年底的 95 GW，對應的用電需求將從 31 GW 激增至 66 GW，屆時資料中心將吞噬美國夏季高峰電力需求的 8.5%，遠高於 2025 年的 4.1%。

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報告揭示這場 AI 資料中心擴張的驚人速度。數據顯示，美國資料中心新增容量在過去兩年分別為 6.4 和 8.5 GW，但按當前開發計畫，今、明年新增量將暴增至 19 和 69 GW，呈現量級上的跳躍。

但上述成長並非均勻分佈，包括 PJM(中大西洋)、ERCOT(德州) 和 MISO(中部大陸) 在內三大區域電力市場，在 2027 年的計劃新增裝機容量都將超越去年全美國的總新增量。

然而，計畫與現實之間存在顯著落差。高盛比對歷史數據發現，原本打算在四個季度內投產的計畫僅 72% 能真正按時上線。

高盛指出，計畫延誤主要源於三大因素：開發商為規避風險在多個地區同步申請的「選址博弈」、供應鏈瓶頸與勞動力短缺造成的施工停滯，以及通常需要 1.5 至 2 年的漫長建設週期。

因此，高盛預估，未來一年約 60% 計畫容量能按時落地，但兩年內落地的比例則降至約 50%。

儘管將這些「折價」因素納入模型，預測數字依然強勁，預計明年底總裝機將達 95 GW，兩年內實現翻倍。

值得注意的是，高盛內部不同團隊及市場各方預測差異巨大，從能源部的 30 多 GW 到波士頓諮詢的 67GW 不等，反映出市場的高度不確定性。

這場電力饑渴將導致美國各地電力市場出現嚴重分化。高盛將市場分為三類：首先是 PJM、MISO 及西北部等「可靠性風險上升」區域，這些地區發電容量新增有限但需求激增，未來恐被迫拒絕部分資料中心接入申請；其次是德州、中南部等「邊際收緊」區域，發電成長較快，壓力相對溫和；最後是田納西、新英格蘭等已飽和市場，幾乎沒有新增空間。

這種分化與選址邏輯吻合：德州等地因電力可用性高而成為首選，而儘管 PJM 電力緊張，仍因其靠近客戶的地理優勢吸引大量投資。

面對雙向風險，高盛建議採取雙向避險策略。一方面，新項目湧入和高資本支出恐壓縮建設週期，構成上行風險；另一方面，供應鏈問題和數據盲區恐導致需求不及預期。