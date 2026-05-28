神達：各產品線展現成長動能 今年營收成長「毫無懸念」

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-28 18:22

神達 (3706-TW) 今 (28) 日召開法說會，總經理何繼武指出，受惠 AI 及資料中心需求持續強勁，旗下各產品線也展現成長動能，提供各種不同產品，以滿足客戶需求，預期今年下半年營運將優於上半年，全年營收成長「毫無懸念」。

神達：各產品線展現成長動能，今年營收成長毫無懸念。(圖：shutterstock)

神達表示，神雲產品線多元，可滿足不同資料中心的需求，涵蓋 compute rack、network rack 以及 storage rack 等產品。公司也從過去主要的 ODM、主機板及 bareboard 業務，逐步轉型為提供系統、機櫃、叢集及整體解決方案的服務。

‌



產能布局方面，何繼武說明，國內竹南廠在去年開始營運；越南河內新廠已於第二季量產，量產進度與品質都符合預期；美國則擴建 2 座新廠，主要挑戰在於電力與水冷基礎設施的建置，因此需要較長時間準備，預計第三季開始投入營運。另外，墨西哥也規劃持續擴產。