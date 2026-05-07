鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-07 14:00

隨著中東局勢進入關鍵轉折點，據《CNN》引述區域消息人士報導，伊朗預計周四 (7 日) 針對美國提出的結束戰爭協議做出正式回應。

CNN：伊朗預計於周四回應14點協議框架(圖:shutterstock)

這份由巴基斯坦居中斡旋的提議，被視為雙方在經歷數月衝突後，最接近達成外交突破的時刻。美國總統川普對此抱持樂觀態度，甚至預測戰爭將「迅速結束」，並透露過去 24 小時內美伊雙方進行了「非常良好的談話」。

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14 點協議與 30 天協商窗口

多方報導指出，這份提議是一份約一頁長度的「14 點諒解備忘錄」。其核心內容包括：宣布結束戰爭狀態、暫停伊朗的鈾濃縮活動、解除經濟制裁，以及恢復荷姆茲海峽的自由航行。協議計畫開啟一個為期 30 天的協商窗口，專門解決最棘手的分歧，包括核問題細節、解凍伊朗海外資產，以及海峽未來的安全機制。

為了吸引伊朗溫和派重回談判桌，川普政府在核限制上做出了部分妥協。消息指出，新方案將鈾濃縮的禁令期限從原先要求的 20 年縮短至 10 年以上，並要求伊朗將現有的高度濃縮鈾移往國外。

「自由計畫」的停擺與地區阻力

在外交進程推進的同時，川普也面臨軍事與盟友間的複雜壓力。就在宣布啟動旨在引導受困船隻撤離的「自由計畫」(Project Freedom) 僅 50 小時後，川普便緊急喊停。

報導指出，此舉除了是因為收到巴基斯坦傳來的積極談判信號，更受到沙烏地阿拉伯與科威特的強烈反對。沙國明確表示不允許美軍使用其空軍基地或領空支援這項行動，即便川普與沙國王儲通話也未能解決分歧。

伊朗內部與以色列的觀望

儘管外交壓力持續，伊朗內部的反應仍顯分歧。伊朗外交部證實正在審研提案，但議會國家安全與外交政策委員會發言人則冷嘲熱諷，將該備忘錄貶為「願望清單」，並警告伊朗已「手指扣在扳機上」，若美方不做出足夠讓步，將面臨強烈回擊。