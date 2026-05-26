求職熱搜Top 10出爐！「兼職」「AI」跨世代共識 Y世代瘋「遠端」X世代獨鍾ESG
鉅亨網記者張韶雯 台北
104 人力銀行 (3130-TW) 統計 2026 年站內求職熱搜關鍵字，發現兼職與 AI 已成為跨世代共同語言，其中兼職更高居 Y 世代與 X 世代熱搜冠軍，反映求職者在追求工作彈性、增加收入與因應科技轉型上的集體焦慮與期待。觀察各世代差異，Z 世代以行政、行銷、助理等初階入門職缺為主；Y 世代展現強烈的技能導向，對遠端工作需求激增；X 世代則呈現主管與兼職保全的兩極化現象，且是唯一將 ESG 納入前 10 名的世代。
進一步分析各世代搜尋行為，14 到 29 歲的 Z 世代以職務名稱為主要搜尋標的，包含行政、行銷、助理等，顯見初入職場的年輕人以尋找實務經驗的入場券為首要目標。其中行銷搜尋排名從 2024 年第 8 名躍升至第 3 名，工程師也受到高薪驅動前進至第 7 名。
30 到 45 歲的 Y 世代則具備高度技能導向，前 10 大關鍵字包含 Java、C#、Python、日文等專業字組，顯示中生代期盼透過技能升級提升競爭力。同時，遠端關鍵字從 2024 年第 12 名暴升至第 2 名，超越行政與業務，透露肩負家庭重擔的 Y 世代對工作生活平衡的強烈渴望。
46 歲以上的 X 世代求職需求最為兩極，主管一詞高居第 4 名，反映資深主管欲爭取更高階職位；但榜上同時出現兼職、保全與中高齡，顯示另一群高年級求職者期待透過彈性工作維持社會連結。此外，X 世代也是唯一熱搜 ESG 的世代，顯示資深工作者在職涯後期更看重工作的社會價值。
為協助求職者與企業精準對接，104 人力銀行宣布將於 7 月 4 日在台北世貿一館舉辦 2026 職涯博覽會，現場將邀集東京威力科創、台達電、UNIQLO 等 300 家廠商參展，提供求職者直接與企業人資對談的機會。
表：2026 年各世代熱搜關鍵字 TOP10
|排序
|Z 世代（14-29 歲）
|Y 世代（30-45 歲）
|X 世代（46 歲以上）
|1
|行政
|兼職
|兼職
|2
|實習律師
|遠端
|日文
|3
|行銷
|Java
|行政
|4
|助理
|AI
|主管
|5
|兼職
|行政
|保全
|6
|AI
|C#
|ESG
|7
|工程師
|業務
|AI
|8
|業務
|Python
|業務
|9
|PM
|日文
|總務
|10
|python
|工程師
|中高齡
（. 資料來源：104 人力銀行）
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