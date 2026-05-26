求職熱搜Top 10出爐！「兼職」「AI」跨世代共識 Y世代瘋「遠端」X世代獨鍾ESG

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-26 11:39

104 人力銀行 (3130-TW) 統計 2026 年站內求職熱搜關鍵字，發現兼職與 AI 已成為跨世代共同語言，其中兼職更高居 Y 世代與 X 世代熱搜冠軍，反映求職者在追求工作彈性、增加收入與因應科技轉型上的集體焦慮與期待。觀察各世代差異，Z 世代以行政、行銷、助理等初階入門職缺為主；Y 世代展現強烈的技能導向，對遠端工作需求激增；X 世代則呈現主管與兼職保全的兩極化現象，且是唯一將 ESG 納入前 10 名的世代。

求職熱搜Top 10出爐！「兼職」「AI」跨世代共識 X世代關注ESG Y世代瘋「遠端」。（圖：shutterstock）

進一步分析各世代搜尋行為，14 到 29 歲的 Z 世代以職務名稱為主要搜尋標的，包含行政、行銷、助理等，顯見初入職場的年輕人以尋找實務經驗的入場券為首要目標。其中行銷搜尋排名從 2024 年第 8 名躍升至第 3 名，工程師也受到高薪驅動前進至第 7 名。

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30 到 45 歲的 Y 世代則具備高度技能導向，前 10 大關鍵字包含 Java、C#、Python、日文等專業字組，顯示中生代期盼透過技能升級提升競爭力。同時，遠端關鍵字從 2024 年第 12 名暴升至第 2 名，超越行政與業務，透露肩負家庭重擔的 Y 世代對工作生活平衡的強烈渴望。

46 歲以上的 X 世代求職需求最為兩極，主管一詞高居第 4 名，反映資深主管欲爭取更高階職位；但榜上同時出現兼職、保全與中高齡，顯示另一群高年級求職者期待透過彈性工作維持社會連結。此外，X 世代也是唯一熱搜 ESG 的世代，顯示資深工作者在職涯後期更看重工作的社會價值。

為協助求職者與企業精準對接，104 人力銀行宣布將於 7 月 4 日在台北世貿一館舉辦 2026 職涯博覽會，現場將邀集東京威力科創、台達電、UNIQLO 等 300 家廠商參展，提供求職者直接與企業人資對談的機會。

表：2026 年各世代熱搜關鍵字 TOP10

排序 Z 世代（14-29 歲） Y 世代（30-45 歲） X 世代（46 歲以上） 1 行政 兼職 兼職 2 實習律師 遠端 日文 3 行銷 Java 行政 4 助理 AI 主管 5 兼職 行政 保全 6 AI C# ESG 7 工程師 業務 AI 8 業務 Python 業務 9 PM 日文 總務 10 python 工程師 中高齡