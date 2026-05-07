王品Q1賺逾半個股本創新紀錄 Q2月月有連假喜迎聚餐旺季
鉅亨網記者王莞甯 台北
連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (7) 日公布第一季財報，稅後純益 4.18 億元，年增 14.18%，每股純益(EPS)5.04 元，一季賺逾半個股本，營收、獲利均創單季新高紀錄。
王品第一季合併營收 65.19 億元，季增 6.35%，年增 9.48%，稅後純益 4.18 億元，年增 14.18%，EPS 5.04 元，反映台灣事業群業績熱絡，再加上中國事業群經調整後漸入佳境。
王品說明， 台灣事業群持續展店，加上農曆春節、情人節、228 連假等節慶帶動下，業績不斷改寫同期新高，第一季營收達 52.9 億元，年增 7.18%，刷新紀錄。
而中國事業群經調整後漸入佳境，已連續 8 個季度獲利，且連續 5 個月營收呈雙位數成長，第一季營收達 12.3 億元，年增 20.68%，營業利益也改善，同步貢獻集團營收、獲利動能。
展望第二季，餐飲業迎來母親節、勞動節和端午節等「月月有連假」的聚餐旺季，母親節檔期更是傳統餐飲重要節日，王品看準此龐大商機，旗下 364 家餐廳包括西餐、中餐、日料、鐵板燒、火鍋和燒肉品牌，全力滿足消費者的多樣用餐需求。
王品表示，旗下「王品牛排」、「夏慕尼」、「阪前鐵板燒」、「西堤牛排」、「陶板屋」、「藝奇」等品牌在母親節周末的餐期訂位已達 9 成或全滿，甚至從 5 月初的勞動節連假即感受到業績升溫，推升集團再創佳績可期。
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