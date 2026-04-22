鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-22 16:07

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (22) 日公布眾多小股民期待的股東會紀念品內容，延續往年大手筆，將發出價值 3000 元的「王品股東大禮包」，且今年增加使用便利性，全數改為電子券。

王品說明，王品股東大禮包中含有全集團門市適用的 200 元抵用券 1 張、每月 100 元抵用券 24 張、「瘋美食購物網」200 元優惠碼，邀請 15.8 萬位股東共享美味食光，而為增加便利使用性，今年更全數改為電子券，透過「王品瘋美食 APP」可一鍵獲得。

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王品自 2018 年起贈送股東大禮包，每年均吸引市場高度關注，由於買 1 股就能入手超優惠抵用券，今年股東人數來到 15.8 萬人、再次創歷史新高。

王品進一步說明，消費滿 1,000 元可使用 200 元電子抵用券，相當於現享 8 折優惠，集團旗下所有餐廳用餐均適用，使用期限自 2026 年 7 月至 2027 年 6 月為止。

而每月 2 張、共計 24 張的 100 元電子抵用券，於王品旗下餐廳消費滿 1000 元可折抵 1 張，不限平假日均可使用；「王品瘋美食購物網」的 200 元優惠碼，則是單筆訂單發票金額滿 1000 元可現折 200 元，每筆訂單可用 1 張，共可使用 2 次，使用期限至 2026 年 12 月 31 日為止。

目前「王品瘋美食 APP」會員數已超越 570 萬人，王品期藉此邀請更多股東，透過這次機會成為瘋美食會員，體驗更全面的美食與服務。