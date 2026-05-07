鉅亨網編譯許家華 2026-05-07 09:00

阿波羅全球管理公司 (APO-US) 執行長 Marc Rowan 週三 (6 日) 警告，儘管當前經濟數據與市場表現仍然強勁，但金融市場面臨的外部衝擊風險正在快速升高，阿波羅已提前為可能到來的市場修正做好準備。同時，他也罕見重砲批評部分保險同業採用「極度糟糕」的激進操作方式，恐讓金融體系潛藏連鎖風險。

阿波羅最新一季財報表現亮眼，資產管理規模正式突破 1 兆美元，費用相關收益亦創歷史新高。不過，Rowan 認為，眼前強勁的景氣與市場環境，反而可能掩蓋潛在危機。

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他表示，「我們眼前看到的一切其實都非常強勁，但我們認為，市場出現非典型結果的機率已經大幅提高」。

Rowan 於 1990 年共同創立阿波羅，並主導公司從另類資產管理公司轉型成為保險與投資巨頭。他坦言，自己現在對外部因素導致經濟失衡的擔憂程度，是 40 年華爾街生涯以來最高之一。

目前美股仍接近歷史高點，但包括摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 等金融界高層近期也持續對市場風險提出警告。Rowan 則進一步指出，他估計外生性衝擊發生機率約在 30% 至 35%，遠高於正常時期的風險水準。

他認為，多股力量可能同時衝擊市場，包括「全球地緣政治秩序重置」、限制勞動力與貿易流動所帶來的通膨壓力，以及人工智慧 (AI) 革命對經濟與就業市場的全面重塑。

Rowan 指出，「我們現在做的幾乎每件事，不論是否有意，都可能帶有通膨性」。他此番談話被市場解讀為影射川普政府的關稅與移民政策。

他進一步表示，限制商品供給、限制勞動力供給，以及阻礙商品與勞工自由流動，即使政策目標合理，短期內仍將推升通膨壓力，即便目前數據尚未完全反映。

談到 AI 對社會的衝擊時，Rowan 認為未來幾乎所有工作都會被增強或取代，勞動市場將出現劇烈翻轉，「藍領階級將崛起，白領階級則面臨壓力」。

他指出，目前企業與消費者資產負債表仍然穩健，但政府財政狀況已逐漸惡化。

雖然阿波羅目前營運仍相當強勁，但 Rowan 透露，公司已提前採取防禦措施，包括提升固定收益投資的信用評等品質、降低對軟體等高風險產業的曝險，並在保險事業中累積約 400 億美元現金部位。

Rowan 表示，這代表阿波羅正以保護資本為優先，並確保即使市場出現修正，公司仍能穿越景氣循環。

不過，他最嚴厲的批評則是針對保險產業同業。阿波羅自 2009 年透過 Athene 切入年金與退休商品市場後，保險業務已成為公司核心戰略之一，類似波克夏海瑟威 (BRK-US) 利用保險浮存金進行長期投資的模式。

Rowan 指出，「並非所有同業都按照應有方式經營業務，也不是每家公司都像我們一樣管理風險」，並坦言阿波羅相當擔憂市場出現「contagion（連鎖傳染）」效應。

所謂連鎖效應，代表市場壓力可能從單一機構擴散至整個產業，甚至迫使監管機關或央行出手干預，以保護保險與退休金客戶。

雖然 Rowan 並未點名特定公司，但他暗示，部分保險業者正依賴包括開曼群島離岸架構、複雜抵押貸款安排，以及過度激進的信用假設等方式，美化資產負債表，使財務狀況看起來比實際更穩健。