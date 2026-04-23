鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-23 12:11

外媒報導，預測市場平台 Polymarket 上，圍繞下屆美國總統人選的投注金額持續攀升，市場資金卻明顯偏好「冷門選項」，甚至包括不具參選資格的人物。

報導指出，目前市場公認的三大熱門人選，包括范斯 (JD Vance)、紐森 (Gavin Newsom)、盧比歐 (Marco Rubio)，相關合約交易總額約 3,500 萬美元。然而，相較之下，大量資金卻流向勝率極低甚至不符資格的候選人。

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其中，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 在平台上吸引約 2,300 萬美元投注，紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani) 也有約 1,800 萬美元交易量。兩人皆非美國出生公民，依法無法競選美國總統，但其交易熱度仍遠高於多數實際具備參選資格的政治人物。

根據美國憲法規定，參選總統需滿足以下條件：

出生即為美國公民 (Natural-born citizen)

年滿 35 歲

在美國居住滿 14 年

馬斯克出生於南非，雖為美國公民，但非在美國出生，這條硬性規定使其無法成為總統候選人。曼達尼於 1991 年在烏干達出生，而非美國本土，且在年少時期曾在國外生活。

整體市場中，投注在勝率低於 1% 的候選人金額高達約 3.86 億美元，占總交易量逾三分之二，顯示市場資金結構出現明顯偏離基本面現象。

進一步觀察個別標的，NBA 球星「詹皇」詹姆斯 (LeBron James) 以約 4,800 萬美元交易量居冠，占整體市場約 9%；其次為明尼蘇達州州長沃爾茲 (Tim Walz)，以及名人卡戴珊 (Kim Kardashian)，兩者交易金額分別約數千萬美元。

值得注意的是，這類偏好冷門標的的現象不僅出現在總統大選市場，也擴及世界盃與 NBA 冠軍等其他預測市場。整體而言，約 70% 的交易量集中於勝率低於 1% 的選項。

市場人士分析，部分交易行為可能與平台即將推出的加密代幣有關。由於 Polymarket 已證實將進行代幣發行與空投，市場推測用戶可能透過提高交易量來爭取更多代幣分配，進而推升低價、低機率標的的交易熱度。

對於上述現象，Polymarket 並未對外說明具體原因。其執行長柯普蘭 (Shayne Coplan) 過去曾將平台定位為選舉預測的「全球真相機器」，但目前市場交易結構顯示，實際操作與理論定位之間仍存在落差。