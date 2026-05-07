鉅亨網編譯陳韋廷
隨著美伊戰爭浮現解決曙光，美股三大指數週三 (6 日) 集體收漲，標普 500 指數與那斯達克指數再度刷新歷史收盤高點，其中晶片股表現尤為強勢，再度擔綱領漲市場的主力，費城半導體指數單日大漲 4.48% 至 11472.76 點，史上首次站穩 11000 點大關，再創新高。
然而，在這波火熱行情的背後，市場對於晶片類股是否已嚴重超漲、甚至形成泡沫化的擔憂也正逐漸升溫，部分機構資金已開始趁高出脫持股。
從盤面數據來看，半導體行情持續火熱，費半指數刷新了自 2000 年 3 月 9 日以來最強的五週滾動表現，該指數在此期間累計漲幅超過 50%。
根據道瓊市場數據，過去 25 個交易日內，費半指數成分股全部漲幅至少 14% 起跳，其中英特爾、Credo Technology、Astera Labs 這前三名標的漲幅均翻倍超過 100%。
本輪半導體牛市初期幾乎由輝達單獨帶動，但如今漲勢全面擴散，就連英特爾、高通等長期落後的標的也迎來大幅飆升。
AI 產業擴張帶動的記憶體晶片等核心零組件供給瓶頸，促使華爾街分析師大幅上調各類半導體設計與製造企業的獲利預期，加上今年第一季強勁財報的佐證，進一步鞏固投資人的看漲情緒。
儘管如此，警示信號已頻頻出現。摩根大通前首席策略師 Marko Kolanovic 等多位華爾街資深人士近期頻頻示警，晶片及泛 AI 概念股已嚴重超漲、過度透支未來。
最近幾週，美股無視地緣因素與通膨壓力屢創新高，標普本益比現在約達 22 倍，高企的估值令不少市場人士憂心忡忡。
避險基金大佬 Paul Tudor Jones 近期也警告，當前市場與 2000 年網路泡沫時期高度相似。他直言，美國經濟過度依賴高企的股價，依據均值回歸規律，未來數年美股恐回檔 35%，從長期看，往後要在股市賺錢將變得異常艱難。
機構動向方面，避險基金已開始逢高減碼。高盛數據顯示，在截至 4 月 30 日的四周內，避險基金首度轉為淨賣超美股，拋售主力來自北美及歐洲機構，全球機構正大幅減持 IT、非必需消費品等族群。
阿波羅全球管理首席執行官 Marc Rowan 也表示，正準備應對潛在的市場下行，認為發生突發性、非典型事件的概率已顯著升高。
富國銀行則指出，股市的「甜味劑效應」已基本消耗殆盡，輕鬆上漲的階段已結束。該銀行也基於多項情緒指標自 2021 年 11 月以來首次觸發賣出信號，並對今年下半年持謹慎態度，警告「增長放緩＋通膨上行」的風險上升，尤其是農產品價格自 2 月低點已走漲 13%，這對股市前景最為不利。