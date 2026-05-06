2032年前電力供應無虞！卓揆揭能源政策3目標：韌性、轉型及穩定
鉅亨網記者張韶雯 台北
行政院長卓榮泰今（6）日出席 2026 台灣能源高峰論壇，強調電力是厚植國力的基礎，政府將以充足且有韌性的電力供應、轉型低碳自主的綠色電力及能源價格穩定為三大推動目標。經經濟部與台電多次盤整，配合機組更新與興建計畫，至 2032 年前電力供應充裕無虞。政府也將持續投入 5645 億元強化電網韌性，並在核安、核廢及社會共識三原則下，審慎將核電視為備援能源選項，同時確保民生物價穩定。
卓榮泰指出，面對 AI 與半導體產業的高速成長，政府已全面盤點未來電力需求。除了大量增加新型燃氣機組，更積極開發多元再生能源。為因應極端氣候對供電系統的挑戰，政府推動強化電網韌性建設計畫，預計 10 年投入 5645 億元，並依賴清德總統要求，目標提前 4 年至 2028 年完成，即便面臨天災挑戰，仍要求台電務必如期達標。
在綠色電力方面，台灣正邁向二次能源轉型。截至 2025 年底，台灣再生能源總裝置容量已自 2016 年的 4.7GW 成長至 22.9GW，其中離岸風電規模已位居全球第 5。未來政府將擴大太陽光電與風電設置，並同步發展地熱、氫能源等潛力能源。此外，透過深度節能推動計畫，自 2024 年至 2026 年 3 月已累計節電 117 億度，成效等同於高雄大林電廠兩部燃煤機組的年發電量。
針對能源價格與物價穩定，卓榮泰感謝中油與台電吸收部分成本，使國內物價免於大幅波動。截至目前，中油已吸收汽柴油成本約 132 億元。為因應國際局勢，行政院已指示將原物料穩定措施延伸至 2026 年第四季。
至於產業界高度關注的核能議題，卓榮泰重申政府態度明確，必須在核安無虞、核廢有解及社會共識前提下執行。隨著核子反應器設施管制法修法，台電正向核安會提出再運轉計畫。若各項安全審核通過且達成社會共識，核電將成為台灣備援能源的選擇之一。卓榮泰強調，行政院將持續與民間合作，在滿足產業需求的同時，逐步達成能源轉型的國家目標。
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