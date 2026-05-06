淨零供電不排除核能！高仙桂：科技與金融雙驅力推升 2030年能源投資達6兆
鉅亨網記者張韶雯 台北
國發會副主委高仙桂今（6）日出席能源高峰論壇，於演講中說明「二次能源轉型」的國家總體戰略包括四大支柱，強調政府「不排除任何能源的可能性」，含新式與舊式核能。她特別強調，台灣將以「科技力」與「金融力」作為轉型的雙驅動力，透過公私協力模式，預計 2030 年能源相關投資規模將達到 6 兆元，目前已提前突破 5 兆元大關，展現台灣在綠色成長與淨零轉型上的強大動能。
高仙桂指出，總統賴清德就任後積極推動「二次能源轉型」，國發會與經濟部已於去年發布台灣總體檢碳行動計劃，明確揭示四大支柱：推進多元綠能、深度節能、強化電網韌性及智慧儲能。其核心目標在於打造淨零且穩定的供電系統，以因應 AI 用電需求暴增、地緣政治及氣候變遷帶來的風險，同時確保國家安全。
針對企業高度關注的電力供應，高仙桂明確表示，政府不會放棄任何增加能源供應的權利，除了全力衝刺太陽光電與離岸風電以強化能源自主，也正開發地熱、氫能等前瞻能源。她更強調，為供應企業所需，政府「不排除任何能源的可能性」，包括進行新式與舊式核能的研發與開發。
在「科技力」驅動方面，國科會已啟動「綠色科技創新方案」，預計每年投入 500 億元於綠色研發與落地應用。高仙桂分析，台灣擁有電力電子與系統整合的優勢，在全球儲能與電網供應鏈已有一席之地，未來應發揮晶片與 AI 基礎建設的強項，輸出台灣的能源解決方案。
在「金融力」部分，政府正積極將民間龐大資金導入綠能建設。高仙桂提到，台灣銀行體系存款已突破 60 兆元，政府將運用金融工具引導資金，包括成立百億元綠色成長基金，並修正《產創條例》提供減碳投資優惠。此外，國發會已將國家融資信用保證提高至 130 億元，預計可提供廠商 1,560 億元的融資保證，透過公私夥伴關係落實 2030 年 6 兆元的投資目標，共同打造韌性能源生態系。
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