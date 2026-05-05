桃機親子友善設施提升服務動能 Skytrax評比為全球前10名家庭友善機場

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-05 20:08

桃園機場近年持續完善各項親子友善設施與服務流程，以家庭旅客需求為核心，致力成為親子出國的貼心好夥伴。英國非營利獨立調查機構 Skytrax 2026 年評鑑，桃機獲全球百大機場第 24 名，並於「全球最佳家庭友善機場」評比中躋身前 10 名，評比重點涵蓋家庭安檢、通關流程、兒童遊戲區及嬰幼兒照護空間等面向。

桃機親子友善設施提升服務動能，躋身全球前10名最友善機場。(圖:桃機公司提供)

桃機公司表示，攜帶幼兒出國對家庭旅客而言，從報到、通關到候機都需要更細緻周全的照顧，因此持續優化相關設施與服務，目前於航廈各處規劃 53 處哺 (集) 乳室及育嬰室，提供隱密且舒適的環境，並結合台灣黑熊、巧虎及三麗鷗系列等元素打造多處特色主題空間，讓親子旅客在候機過程中享有更溫馨友善的體驗。

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鄰近 C5 候機室的兒童遊戲區，以綠建材打造溜滑梯、積木牆及互動遊戲牆，並備有中英文雙語繪本供親子共讀，遊戲區旁設有育嬰室與哺乳區，備有尿布台、洗手台、乳液、溫水濕紙巾與乾紙巾等貼心設施，讓家長得以從容照顧幼兒。

深受孩童喜愛的「巧虎遊樂區」鄰近候機室 A5，則以巧虎公車為設計主題，全面加裝安全軟墊，提供孩子安心活動空間。