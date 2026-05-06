鉅亨網編輯林羿君 2026-05-06 17:00

貝萊德執行長賴瑞 · 芬克（Larry Fink）表示，全球對運算能力的需求已龐大到難以想像，預期未來交易員將能透過期貨市場對其進行投資。

AI沒有泡沫只有缺貨 貝萊德CEO：未來將出現「算力期貨」。(圖:shutterstock)

芬克週二 (5 日) 於比佛利山舉行的米爾肯研究院（Milken Institute）全球會議論壇上指出，未來將誕生一種以「購買算力期貨」為主的新型資產類別。他同時強調，美國目前正深陷晶片、記憶體及算力產能嚴重不足的困境。

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身為全球最大的資產管理公司，貝萊德正與微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）以及阿拉伯聯合大公國的投資機構 MGX 等夥伴合作，斥資數百億美元投入資料中心與能源產業。

貝萊德旗下全球基礎建設合夥公司（GIP）領軍的財團已宣布，將以約 400 億美元收購 Aligned Data Centers，此外 GIP 亦正與私募股權公司 EQT 聯手，準備以 107 億美元現金併購電力供應商 AES。

針對市場疑慮，芬克明確表示 AI 領域並不存在泡沫，現狀反而正朝相反方向發展：由於需求增長的速度遠超各界預期，市場正處於供不應求的局面。