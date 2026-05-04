鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-04 19:49

「台灣 AI 新十大建設研討會」於今 (4) 日登場，國科會主委吳誠文表示，AI 除了硬體發展以外，也要發展軟體，並創造市場與供應鏈，目標將建立台灣自主 AI 研發能量，並推動產業由硬體代工升級，強化軟體實力，政府正整合供應鏈、組國家隊，推供應鏈由硬體代工升級成為 AI 規則的領航者，關鍵技術方面，未來將著重發展矽光子 (CPO)、量子運算與智慧機器人三大領域。

吳誠文表示，目前以行政院於今 (2026) 年度核定公布「AI 新十大建設方案」，跨部會協力推動「以硬帶軟」策略，涵蓋數位基磐、關鍵技術與智慧應用等三大建設，目標打造台灣自主的 AI 研發與應用系統，數位基礎建設是發展 AI 的先決條件，國科會除充實我國算力基礎建設，包括建置超級電腦與資料中心，公私協力打造 AI 應用平台。

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在關鍵技術方面，吳誠文表示，國科會將著重發展矽光子、量子運算與智慧機器人三大領域，另矽光子將延伸應用至資料中心、邊緣運算及移動載具，並布局全光網路算力架構；量子聚焦量子處理器與 AI 加速器的架構與演算法整合；智慧機器人則透過產官學研合作推動產品與服務落地，回應社會需求，並緩解缺工問題。