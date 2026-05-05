2026-05-05 12:00

抖音母公司字節跳動推出的生成式 AI 助理「豆包」周一 (4 日) 在 App Store 頁面悄然更新付費版本服務的相關聲明，稱將在保留免費版的基礎上，推出包含更多增值服務的付費訂閱體系，同時披露三檔定價：標準版月費人民幣 68 元、加強版 200 元、專業版 500 元 。

目前，豆包產品的相關付費選項和功能尚未正式實施。對此，豆包官方回應稱：「豆包始終提供免費服務，在免費服務的基礎上，豆包也在探索推出更多增值服務，以滿足不同用戶的差異化需求。相關方案細節還在測試階段，正式上線時會通過官方管道發佈完整資訊。」

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豆包的付費功能將主要專注在複雜任務和生產力場景，如 PPT 生成、數據分析、影視製作等。

隨著模型能力持續升級，產品已經能滿足越來越多的複雜高價值任務，但此類任務需消耗更多算力與推理時間，因此豆包打算推出付費服務，滿足這一部分複雜場景需求。

中國資訊通信研究院一位 AI 專家周一表示，豆包推出付費服務，主要出於商業和成本問題考慮。目前，國外一些 AI 產品如 ChatGPT 已推出類似收費情況。「一方面，目前大模型多數都是免費的，像豆包這種還會執行生成視頻、PPT 等複雜任務的模型，算力和 Token 消耗都比較大，使用群體也比較多，所以消耗成本高。另一方面，收費也有助於使用者分流，讓有真正需求的使用者使用 AI，盡量避免無意義的算力消耗。」

該專家還指出，豆包在推出付費服務的同時，保留了基礎的免費版本，顧及到了一般大眾的市場需求，而豆包之所以現在推出付費服務，其底氣是用戶數量、市佔率已經足夠大。

根據中國互聯網絡資訊中心 (CNNIC) 去年 10 月發佈的《生成式人工智慧應用發展報告(2025)》顯示，截至去年 6 月，中國生成式 AI 用戶規模達 5.15 億人，生成式 AI 普及率 36.5%，大模型應用的個人用戶註冊總數超過 31 億。在去年 8 月完成備案的 538 款生成式 AI 服務中，豆包、DeepSeek 穩居市場前兩名。