鋁價暴漲19%創數年高點 全球企業承壓 汽車、飲料業首當其衝

鉅亨網編譯許家華 2026-05-06 08:30

鋁價在地緣政治與供應鏈緊縮雙重推動下持續飆升，已攀升至數年高點，對汽車、飲料與消費品等產業成本造成顯著壓力。倫敦金屬交易所（LME）鋁價自美國與伊朗衝突升級以來已上漲超過 13%，2026 年迄今累計漲幅約 19%，並觸及 2022 年以來最高水準。

（圖：Shutterstock)

市場分析指出，價格上漲主因來自荷姆茲海峽航運受阻，影響中東鋁材出口。伯恩斯坦分析師 Bob Brackett 表示，中東約占全球鋁供應 7%，而近期軍事衝突已使約 3% 全球供給退出市場，進一步加劇供需失衡。

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在企業端，汽車產業首當其衝。福特汽車 (F-US) 財務長 Sherry House 指出，鋁材是 F-150 皮卡的重要材料，價格上漲正使公司商品成本逆風擴大至超過 20 億美元，幾乎是原先預估的兩倍。她表示，在地緣政治緊張之前，全球鋼鋁供應本就已偏緊，未來年度成本預測將更加困難。

House 並指出，鋁與鋼價波動已成為影響 2027 年前景的重要變數，市場環境高度不確定。該公司目前已針對部分原料成本進行避險，以降低價格衝擊。

分析師 Joseph Spak 認為市場對鋁價衝擊的擔憂可能「過度反應」，並指出福特已對今年鋁材價格進行避險操作。然而，自美伊衝突爆發以來，福特股價已下跌約 17%，同期標普 500 指數則上漲約 5.7%，反映市場對成本壓力的分歧看法。

飲料與消費品產業同樣受到衝擊。Molson Coors 飲料公司 (TAP-US) 財務長 Tracey Joubert 表示，美國中西部鋁價上漲使第一季商品成本增加約 3000 萬美元，並預期本季仍將持續面臨通膨壓力。該公司長期依賴鋁罐包裝超過 60 年，使其對鋁價變動高度敏感。

此外，Keurig Dr Pepper(KDP-US) 財務長 Anthony DiSilvestro 指出，鋁價上升是受中東衝突影響的多項原物料之一，若成本長期維持高檔，公司將需調整策略以保護利潤率。他表示，公司對商品價格波動既有直接也有間接曝險。

華爾街普遍認為短期內鋁價難以回落。瑞銀預估 2026 年全球鋁供應成長僅 0.3%，遠低於先前預期的 2.4%，主要原因包括中東供應中斷與歐洲產能擴張受限。