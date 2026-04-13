鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-13 14:50

由於美國總統川普封鎖荷姆茲海峽，可能導致更多貨物運輸中斷，鋁價飆升至 4 年來的最高點。

川普威脅封鎖荷姆茲海峽 倫敦鋁價飆升至4年新高(圖:shutterstock)

根據美國軍方公佈的消息，封鎖行動將於紐約時間周一 (13 日) 上午 10 時正式生效，範圍涵蓋所有進出伊朗港口或沿海地區的船舶。

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此舉重新燃起市場對中東戰爭導致供應短缺的擔憂，推動倫敦鋁價一度上漲達 2%。中東地區的鋁產量約占全球總產量的 9%。

由於伊朗在本月早些時候發動襲擊，導致該地區最大金屬生產商「阿聯酋環球鋁業」(EGA) 的一處冶煉廠停產，該公司已針對部分訂單援引「不可抗力」條款。

鋁市場的供應緊張情勢在倫敦金屬交易所 (LME) 的價差結構中表露無遺：現貨合約對三個月期約的溢價大幅激增 37%，達到每噸 91.50 美元，創下 2007 年以來的最高紀錄，顯示買家正急於尋找現貨供應。

截至台北時間周一下午 2 時 05 分，倫敦鋁價上漲 1.3%，報每噸 3,545.50 美元。