鉅亨網編譯許家華 2026-05-06 06:30

人工智慧快速演進正引發新一輪資安風險。Anthropic 執行長 Dario Amodei 週二 (5 日) 警告稱，AI 已揭露大量潛藏多年的軟體漏洞，全球科技企業、政府與金融機構正面臨「危險時刻」，必須在有限時間內完成修補，否則恐引發大規模資安攻擊與金融損失。

Amodei 指出，Anthropic 最新 AI 模型「Mythos」在測試中發現數以萬計的軟體漏洞，其中部分甚至存在數十年之久，涉及關鍵基礎軟體系統。由於來自中國等地的競爭對手 AI 技術仍落後約 6 至 12 個月，這段時間被視為全球修補漏洞的關鍵窗口。

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他表示，AI 正在顯著放大資安風險規模，「漏洞數量、入侵事件以及勒索軟體對學校、醫院甚至銀行造成的財務損失，都可能出現巨大增長。」在近期一場活動中，Amodei 與 Jamie Dimon 同台，並發布多項針對金融產業的 AI 應用工具。

Mythos 模型目前僅開放給少數合作企業使用，原因在於公司擔憂若全面釋出，可能被駭客或敵對國家利用。Anthropic 指出，隨著 AI 模型能力提升，潛在資安威脅呈指數級增長。舉例而言，早期模型僅在 Firefox 瀏覽器中發現約 20 個漏洞，而 Mythos 已可找出近 300 個，整體軟體漏洞總數更已達數萬級別。

Amodei 強調，目前大多數漏洞尚未公開，原因是仍未完成修補，「一旦公開，壞人就會立即利用。」這使得資安防禦面臨前所未有的壓力。

儘管風險升高，Amodei 與 Dimon 仍對長期前景持審慎樂觀態度。Amodei 表示，只要產業與政府能迅速應對，「這將是一個危險但可轉化為更好世界的時刻」。Dimon 則認為，AI 帶來的資安威脅屬於「過渡期現象」，最終可透過技術與制度逐步緩解。

在監管方面，Amodei 建議 AI 治理應類似汽車產業模式，在確保安全的同時保留創新空間。他指出，產業需要建立一套兼顧效率與風險控管的機制，「就像汽車必須先確認煞車是否存在一樣，AI 也需要基本安全邊界。」

同場活動中，Anthropic 亦宣布擴展金融服務平台，推出 10 款 AI 代理工具，應用於投資銀行及後台業務，並整合至微軟 (MSFT-US) Office 系統。同時，公司表示其最新模型 Claude Opus 4.7 在金融分析任務評測中表現領先，顯示其在企業級 AI 市場的競爭優勢。