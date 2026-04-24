鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-24 16:20

全球鋁市場正陷入一場前所未有的混亂。根據最新產業報告與金融機構警告，受中東地緣政治衝突影響，鋁市正遭遇「黑天鵝」等級的供應衝擊。商品貿易巨頭 Mercuria 指出，這可能是自 2000 年以來，基礎金屬市場面臨的最大規模供應中斷。

鋁業「黑天鵝」降臨 中東動盪引發自2000年以來最大供應衝擊(圖:shutterstock)

此次危機的核心在於全球約 9% 的鋁供應源自海灣地區。隨著荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的航運受阻，多家大型冶煉廠已相繼宣布不可抗力。專家警告，鋁土礦的流動一旦中斷，冶煉廠並非能像開關電燈般迅速重啟，這意味著實體供應鏈已出現難以修復的斷裂。

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鋁價已飆升至 4 年來的最高點。Mercuria 估計，到今年年底，市場可能面臨至少 200 萬噸的缺口，如果美伊衝突持續，荷姆茲海峽的氧化鋁流量持續受到嚴重限制，缺口可能會更大。

摩根大通將此情景比喻為市場的「黑洞」，指出當參與者意識到庫存緩衝只是理論而非實質時，市場心理將發生逆轉——消費者變身為囤貨者，生產者則不願出售。

高盛大宗商品專家 James McGeoch 近期也警告客戶：「很難想像還有比這更大的金屬供應衝擊：人們普遍預期市場會朝著這個方向發展，但最初的反應是試圖消除昨天的不確定性。」McGeoch 表示，如果歷史可以借鑑，那麼這種不確定性應該被更長的供應中斷所取代。

美國與歐洲因長期維持低庫存且高度依賴海灣地區進口，在此次衝擊中最為脆弱，不得不立即採取激進的採購行動。與此同時，有觀點認為，身為美國最大鋁來源國的加拿大，可能因其地緣優勢與低廉電費，在未來的《美加墨協定》(USMCA) 談判中獲得更多槓桿籌碼。