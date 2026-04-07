鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-08 07:25

《路透》報導，美超微 (Super Micro Computer)(SMCI-US) 周二 (7 日) 表示，已針對三名與公司有關人士因涉嫌違反出口管制法規而遭起訴一事，展開獨立調查。

這家位於美國加州聖荷西 (San Jose) 的公司亦表示，已同步啟動對其全球貿易合規機制的內部審查。

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美國司法部上個月指控美超微共同創辦人廖益賢 (Liaw Yih-Shyan)、台灣業務經理張瑞滄 (Chang Ruei-Tsang)，以及承包商孫庭偉 (Sun Ting-Wei)，涉嫌透過台灣將美國製伺服器轉運至東南亞。

據指控，這些產品在東南亞被重新包裝為無標示箱後，再走私進入中國。

美超微並未被列為本案被告。在得知相關指控後，公司已讓廖益賢與張瑞滄停職，並終止與孫庭偉合作關係。

此外，廖益賢已於 3 月在遭起訴後辭去董事職務。

美國司法部指出，三人涉嫌轉運至少 25 億美元的美國 AI 技術，其中包括去年 4 月至 5 月中旬間出貨、價值逾 5 億美元的產品。

路透上月引述採購資料報導，過去一年內，包括兩所與中國人民解放軍有關的學校在內，共有四所中國大學購買了搭載受管制 AI 晶片的美超微伺服器。

路透 2024 年的報導亦顯示，中國的大學與研究機構過去曾透過美超微及其他製造商的伺服器取得受管制晶片。

美超微電腦表示，此次調查由兩名獨立董事主導，分別為首席獨立董事 Scott Angel 與審計委員會主席 Tally Liu。

調查結果將提交給其他獨立董事審議。公司已聘請律師事務所 Munger, Tolles & Olson 負責調查，並委託顧問公司 AlixPartners 提供鑑識會計專業支援。

獨立董事目前尚未設定調查完成時程。