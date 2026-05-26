鉅亨速報 - Factset 最新調查：雪佛龍(CVX-US)EPS預估上修至14.65元，預估目標價為220.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對雪佛龍(CVX-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.13元上修至14.65元，其中最高估值18.09元，最低估值8.5元，預估目標價為220.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|18.09(18.07)
|17.69
|15.12
|16.08
|最低值
|8.5(8.5)
|6.78
|8.65
|10.76
|平均值
|13.98(13.79)
|12.19
|12.34
|13.75
|中位數
|14.65(14.13)
|12.5
|12.51
|14.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2,634.48億
|2,300.82億
|2,215.31億
|2,215.90億
|最低值
|1,778.34億
|1,435.96億
|1,471.92億
|2,170.20億
|平均值
|2,314.26億
|2,032.67億
|2,028.02億
|2,193.05億
|中位數
|2,370.68億
|2,091.58億
|2,102.80億
|2,193.05億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.14
|18.28
|11.36
|9.72
|6.63
|營業收入
|1,562.91億
|2,363.68億
|1,972.17億
|1,934.71億
|1,845.34億
詳細資訊請看美股內頁：
雪佛龍(CVX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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