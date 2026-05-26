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鉅亨速報 - Factset 最新調查：雪佛龍(CVX-US)EPS預估上修至14.65元，預估目標價為220.00元

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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對雪佛龍(CVX-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.13元上修至14.65元，其中最高估值18.09元，最低估值8.5元，預估目標價為220.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值18.09(18.07)17.6915.1216.08
最低值8.5(8.5)6.788.6510.76
平均值13.98(13.79)12.1912.3413.75
中位數14.65(14.13)12.512.5114.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2,634.48億2,300.82億2,215.31億2,215.90億
最低值1,778.34億1,435.96億1,471.92億2,170.20億
平均值2,314.26億2,032.67億2,028.02億2,193.05億
中位數2,370.68億2,091.58億2,102.80億2,193.05億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.1418.2811.369.726.63
營業收入1,562.91億2,363.68億1,972.17億1,934.71億1,845.34億

詳細資訊請看美股內頁：
雪佛龍(CVX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCVX

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