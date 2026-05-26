鉅亨速報 - Factset 最新調查：康菲石油(COP-US)EPS預估上修至9.83元，預估目標價為145.00元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對康菲石油(COP-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.64元上修至9.83元，其中最高估值13.89元，最低估值5.28元，預估目標價為145.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.89(13.89)
|12.65
|11.72
|13.62
|最低值
|5.28(5.28)
|5.54
|5
|8.92
|平均值
|9.99(9.84)
|8.96
|9.09
|10.93
|中位數
|9.83(9.64)
|9.03
|9.41
|10.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|768.29億
|730.03億
|732.64億
|720.63億
|最低值
|603.20億
|506.57億
|516.70億
|720.63億
|平均值
|696.48億
|651.85億
|668.18億
|720.63億
|中位數
|711.59億
|654.58億
|668.25億
|720.63億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.07
|14.57
|9.06
|7.81
|6.35
|營業收入
|460.56億
|785.82億
|560.55億
|546.12億
|587.14億
詳細資訊請看美股內頁：
康菲石油(COP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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