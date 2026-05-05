鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-05 20:20

荷姆茲海峽局勢本周升溫。隨著伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 試圖擴大其海域控制範圍，大量商船被迫撤離傳統航道，改在阿聯杜拜附近海域聚集避難。根據數據監測顯示，杜拜近海的船隻數量已激增至 363 艘，遠高於過去一周約 294 艘的平均水準。

伊朗擴大對荷姆茲海峽的掌控 船隻被迫在更遠海域聚集(圖:shutterstock)

德黑蘭方面宣布的新控制區域已從荷姆茲海峽向南延伸，直抵阿聯沿海的烏姆蓋萬 (Umm al-Quwain) 並深入波斯灣內部。多位船員報告稱，他們收到了來自伊朗軍方的無線電廣播警告，稱新邊界已由革命衛隊負責防衛。此舉導致該海峽在周二上午幾乎處於空蕩狀態，通行量由戰前的每日約 135 艘驟降至趨近於零。

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與此同時，美伊之間維持數周的停火協議顯得搖欲墜，雙方已發生交火。華盛頓方面強調已「開闢通道」以利通行，兩艘美國驅逐艦據報已進入波斯灣。

Oil Brokerage Ltd. 航運研究主管 Anoop Singh 指出，美國正試圖重新平衡海峽力量，而伊朗的強硬回應導致局勢陷入「升級循環」，短期內難以恢復雙向通行。

緊張局勢已轉化為實際攻擊。阿聯位於阿曼灣的富查伊拉港 (Fujairah) 遭到襲擊，阿布扎比國家石油公司 (ADNOC) 的超大型油輪 Barakah 亦在海峽內遭無人機擊中。此外，南韓船隻也首度在戰爭中成為攻擊目標。這些事件引發油價劇烈波動，並徹底顛覆了全球貨運市場的基準。