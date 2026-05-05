鉅亨網編輯林羿君 2026-05-05 16:10

儘管波斯灣地區衝突正急劇升溫，伊拉克仍積極對本月裝運的原油祭出巨額折扣，試圖吸引合約買家。然而，買方若欲載運這批深入海灣內部的原油，勢必得承擔油輪穿越荷姆茲海峽的極高風險。

根據彭博取得的伊拉克國營原油行銷機構 SOMO 於 5 月 3 日發布的通知，該國主力品項巴士拉中質原油（Basrah Medium）最高折價達每桶 33.40 美元，並依本月不同時段設定多個價格區間，反映出當前極端的市場誘因。

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自 2 月底戰火爆發以來，荷姆茲海峽幾乎處於封鎖狀態，而週一 (4 日) 美伊衝突升溫，更使維持了 4 週的休戰協議蒙上陰影。伊拉克在衝突初期即開始減產，主因波斯灣出口受阻，閒置儲存空間迅速被填滿。SOMO 對相關置評請求未立即回應。

船舶追蹤數據顯示，4 月僅有 2 艘油輪在伊拉克南部巴士拉港裝載原油，較 3 月的 12 艘大幅下滑，原因是空船無法經由荷姆茲海峽進入波斯灣。正常情況下，該港每月可裝載多達 80 艘油輪。

伊拉克仍透過經土耳其的管線出口原油，但規模遠低於海運。

此外，該通知明確指出，若買家接受 5 月份的貿易條款，將不得對此報價主張「不可抗力」。文件強調，鑒於這項優惠是在各方均已深知現有異常情況的前提下發布，因此不再適用免責條款。

具體定價方面，5 月 1 日至 10 日間裝運的巴士拉中質原油折扣達每桶 33.40 美元，本月其餘時間則縮減至 26 美元；至於巴士拉重質原油（Basrah Heavy）的報價則比官方價格低 30 美元。